ゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク & ロナ)」がアジア展開を加速！MARK & LONA ベトナム・ホーチミン高島屋店をオープン

株式会社キューブ

株式会社キューブが展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA（マーク＆ロナ）」は、2025年10月16日（木）、ベトナム・ホーチミン高島屋に新店舗をオープンいたします。これにより、アジア市場でのブランドプレゼンスをさらに拡大し、グローバルにMARK & LONAの世界観を発信してまいります。

ベトナム初の日系百貨店として誕生したホーチミン高島屋は、富裕層や感度の高い顧客が集う“ホーチミン随一のラグジュアリーモール”。日本とベトナムの文化、そして高品質な商品が融合する洗練された空間として知られています。ハイエンドゴルファーやファッショニスタへ向けた〈MARK & LONA〉の世界観を凝縮した新たな拠点が誕生します。

展開アイテムは、GENERAL Collectionをはじめ、CODE Collection、T-LINE Collectionから厳選したウェアやゴルフグッズを豊富にラインナップ。ホーチミンの温暖な気候に合わせて特別にセレクトされたアイテムは、日常のライフスタイルからゴルフシーンまで幅広く活躍します。

期間中は、現地限定の特典やスペシャルオファーもご用意しております。

この機会に、ベトナム・ホーチミン高島屋店にて特別な体験をぜひお楽しみください。

店内は、ブランドスローガン「ゴルフに、自由を」のもと、ラグジュアリーでありながらコンテンポラリーなデザインで構成されています。

エントランス中央には大型デジタルスクリーンを設置し、ブランドキャンペーンやコレクションムービーを放映。ガラス素材のディスプレイケースや高級感のある什器にはLEDバックライトを配し、〈MARK & LONA〉のアパレルやゴルフアクセサリーの洗練されたディテールをより一層引き立てます。

ニュートラルなカラーパレットで統一された空間は、モダンでありながらもリラックス感のある上質な雰囲気を演出しています。

＜展開アイテム＞

ベトナム・ホーチミン高島屋店では、MARK & LONAの人気コレクション「GENERAL COLLECTION」「CODE COLLECTION」をはじめ、洗練されたデザイン性と高い機能性で人気を博す「T-LINE COLLECTION」も展開します。

MARK & LONA GENERAL COLLECTION

ブランドの核をなすシグネチャーライン。MARK & LONAの象徴的な存在である「GENERALコレクション」は、ブランドを代表するアイアンスカルやオリジナルカモフラージュなどのアイコンモチーフをふんだんに取り入れた、メインラインとなるコレクションです。毎シーズンごとに掲げられるテーマに基づき、高機能素材と洗練されたデザイン性が融合します。カラフルでユニーク、そしてトレンドを取り入れたアイテム群を通じて、他にはない唯一無二のゴルフスタイルを提案しています。

MARK & LONA CODE COLLECTION

2019年にスタートした「CODE」コレクションは、ミニマルでモードな美意識を取り入れた、洗練されたスポーツスタイルを提案するラインです。モノトーンを基調に構成された落ち着きのあるカラーリングに、立体裁断やアシンメトリーパターンなど、構築的なデザインを随所に取り入れることで、機能性とファッション性を両立させています。ゴルフシーンはもちろん、移動や都市での着用にも対応できる実用性を備え、ウェアからアクセサリーに至るまで、統一感のあるスタイリングが可能です。高品質な素材選びと細部へのこだわりが、シンプルながらも存在感のあるコレクションを展開します。

MARK & LONA T-LINE COLLECTION

15th Anniversaryの一環として、2023年1月に米国にて発表されたT-LINE(ティーライン)。T-LINEは、アジア圏のみならず欧米市場でもエッセンシャルウェアとして愛用できるようなモノトーンを主体とした、普段着としても違和感のないベーシックなデザイン性と大人の日常着としての上質さ、ゴルフウエアとしての高い機能性を備えたアパレル＆アクセサリーコレクションを展開します。美しいシルエットを生かし、洗練された大人に似合うアパレルやUV対策が施されたヘッドギアなどトータルコーディネートが可能なフルラインナップを展開します。

店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24046/table/173_1_af630efa3a8bbe64d6e0ce844db95d8d.jpg?v=202510160128 ]

[所在地・アクセス]

・ホーチミンメトロ1号線 オペラハウス駅 3番出口徒歩3分

・ベンタイン駅 6番出口徒歩5分

[空港からのアクセス]

・タンソンニャット国際空港より車で約40分

＜MARK & LONAについて＞

保守的なスタイルが常識だったゴルフウェアの世界に、独特なデザイン感覚を持ち込み、世界に類のない “Luxury Golf”というコンセプトを築いたマークアンドロナ。スタートと同時にユニークなコレクションを発表し、ゴルフアパレルとは思えない斬新なデザインでありながらも、上質な素材と高い機能性を追求し、妥協のないモノ作りを行ってきました。また、毎シーズン展開されるユニークなコラボレーションは、世界的に著名なキャラクターやミュージシャン、マニアックなゴルフギアからフィギュアまで幅広く展開する。ブランド設立から10年以上経った今でも唯一無二の存在として注目され続けています。2018年の“10 YEARS ANNIVERSARY”を期にブランド初のアンバサダーとして木村拓哉氏を迎え、“ゴルフに自由を” をスローガンに世界に向け更なる挑戦と改革を発信し続けています。