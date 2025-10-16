【福井県福井市】橘ケンチ氏（EXILE／EXILE THE SECOND）考案 特製おろしそばを食べよう！羽田空港で『福いいネ！秋のランチフェア』開催

福井市

福井市は、福井市PR動画公開1周年を記念して、羽田空港にある「LDH kitchen THE TOKYO HANEDA」で、『福いいネ！秋のランチフェア』を開催しますので、お知らせいたします。ランチフェアは福井市と地域活性化連携協定を結ぶ株式会社LDH JAPANと連携して実施し、福井市食のPR大使 橘ケンチ氏（EXILE／EXILE THE SECOND）が考案した「特製越前おろしそば」など、福井の食の魅力を楽しむことができます。

福井の幸パワー全開 越前おろしそば

提供する特製越前おろしそばは、LDH JAPANの配信サービス「CL」の番組撮影で福井市を訪れ、橘ケンチ氏とGENERATIONS 小森隼氏・中務裕太氏が実施したオリジナル越前おろしそば対決において、橘ケンチ氏が考案したメニューをレシピ化したものです。

特製越前おろしそばの他、油揚げやミディトマトなど福井の食材を使用しています。ランチにはこのほか福井名物のソースかつ丼、福井県産うめジュースがセットになっています。ぜひ、福井の食の魅力を体感してください。

ランチを注文した方には、福井市オリジナルの「福いいネ！三里浜オリーブ塩飴」をプレゼントします。（先着順／数量限定）

また、会場では、『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』メンバーサイン入りタペストリーを展示します。このタペストリーは『EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”』全会場の全出演者に加えて最終日に駆けつけたEXILE ATSUSHI氏とEXILE TETSUYA氏も記名した特別なタペストリーとなっています。

福井市PR動画公開1周年記念『福いいネ！ 秋のランチフェア』概要

・名称：福井市PR動画公開1周年記念『福いいネ！秋のランチフェア』

・期間：2025年10月14日（火）～11月24日（月）予定

・内容：越前福井の食材をテーマとした期間限定の秋のランチフェア

・住所：Live & Restaurant LDH kitchen THE TOKYO HANEDA

〒144-0041東京都大田区羽田空港3-3-2第1旅客ターミナル5F THE HANEDA HOUSE

・公式HP：https://www.ldhkitchen-thetokyohaneda.jp/

※食材の完売等により食フェアのメニュー等変更の可能性がありますので予めご了承ください。

※諸般の事情を考慮して実施及び詳細等変更の可能性がありますので予めご了承ください。

※福いいネ！三里浜オリーブ塩飴プレゼントはなくなり次第終了になりますので予めご了承ください。

ランチフェアメニューを紹介する特別動画も公開

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=BtrxpaGsGqc ]

『FUKUI Style 蕎麦饗宴編』

福井市食のPR大使を務める橘ケンチ氏が、2025年12月6日（土）7日（日）にサンドーム福井で2デイズ公演を控える中務裕太氏（GENERATIONS）を迎え、

『特製越前おろしそば』

『ソースカツ丼』

『福井県産梅使用 うめジュース』

のフェアメニューをそれぞれ味わいます。

オリジナル越前おろしそば対決の裏話を聞くこともできる『FUKUI Style 蕎麦饗宴編』をぜひご覧ください。

◆福井市PR動画「FUKUI Style 美食美酒編」「FUKUI Style風光明媚編」公開中

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1-W58qlbUAU ]

『FUKUI Style 美食美酒編』

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=nPH4SilwiT4 ]

『FUKUI Style 風光明媚編』

今回のフェア開催のきっかけとなった福井市PR動画を公開中です。本動画は北陸新幹線福井開業1周年の節目を迎えた2025年3月に、生まれ変わった福井市のPRとして橘ケンチ氏出演で制作されました。

『FUKUI Style 美食美酒編』では、越前がにや越前そば、地酒、地元料理など福井市の味覚を橘ケンチ氏が堪能する内容になっています。ご覧いただいた方は福井市の四季折々の味覚を感じていただけます。

『FUKUI Style 風光明媚編』では、福井市内の名勝や観光地、スポットを巡る構成になっています。橘ケンチ氏は動画内で〈明媚の街 ひとの街──福井市〉と語っており、動画を見るだけで福井市の魅力を感じることができる内容になっています。

◆福井市食のPR大使 橘ケンチ氏との取り組み

福井市食のPR大使委嘱式

福井市は2021年3月30日、名勝 養浩館庭園にてEXILE/EXILE THE SECONDの橘ケンチ氏に「福井市食のPR大使」を委嘱しました。橘ケンチ氏には、これまでふくい嶺北連携中枢都市圏事業「ふくいとそば。」のフリーペーパー及びポスターへの起用や、所属するLDHのグループ会社が運営する飲食店で福井の食材を使ったメニューを自ら監修するなど、福井の食の魅力発信に貢献いただいています。

福井市の農林水産物等を国内外に向けて効果的・戦略的にPRを図るため、「福井市食のPR大使」として食をはじめとする福井の魅力発信を担っていただいています。

株式会社LDH JAPANとの地域活性化連携協定を締結株式会社LDH JAPANと地域活性化連携協定を締結

福井市は、2023年3月6日、福井市観光交流センターにてLDH JAPANと『地域活性化連携協定』を締結しました。これまで福井市とLDH JAPAN は、福井駅西口の複合施設ハピリンで2022年夏に開催した『EXILE LIVE TOUR 2021“RED PHOENIX”』とのコラボイベント『FUKUI PHOENIX FESTIVAL feat. RED PHOENIX』の他、LDH kitchen運営の店舗を始め系列以外の人気飲食店とも展開してきた都市圏での数々の『越前福井フェア』や女性誌や番組と連動したメディア企画、さらには新規就業や移住定住促進を意図した森林の魅力コンテンツ広域発信動画『FORESTRYきといきる。』など食や農林水産業の領域で主に歩みをともにしてきました。

街に賑わいを生み出す新たな秋の祭典『ダン☆スタFUKUI 2025』開催

2024年度から、福井の未来を創るこどもたちにダンスの授業を通して特別な体験を提供する〈ダンスSEEDSプログラム〉と〈福井市の秋にダンスの祭典を！〉という2つの想いを具現化すべく、LDH JAPANのサポートを受けて『FUKUIダン☆スタPROJECT』が始動しました。このプロジェクトのイベントパート『ダン☆スタFUKUI 2025』が、2025年10月11日（土）、12日（日）の2日間、福井市内の3会場で正式なスタートを迎えました。当日は橘ケンチ氏がオープニングの他様々なコンテンツに登場しました。また、LDH JAPANのEXPG ENTERTAINMENTからEXPG STUDIO選抜チームも参戦して両日の駅周辺を大いに盛り上げました。

福井市は、地域活性化連携協定を機に、農林水産分野のみならず、商業・観光・教育・文化・スポーツ・まちづくりなど様々な分野で連携し、更なるまちの魅力の創出・発信に取り組んでいきます。