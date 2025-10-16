BALLON（バロン）のインセンスコレクション「TRIP」から新作New Yorkをイメージした香り「ARPEGIO（アルペジオ）」発売

株式会社ライブラリーデザイン

東京発信のオルファクティブブランド、BALLON。

2009年のデビュー以来、 「アンティーク」の静謐な世界観とアロマの静かな空気感を表現した石膏でできた アロマオーナメント(R)を中心とした様々な商品を発表。 現在、東京、パリを中心に20か国以上で展開しています。

2025年10月22日（水）、お香のコレクション「TRIP」に新作、ARPEGIO（アルペジオ）を発売いたします。 2024年に発表した1stコレクション、東京、京都、フローレンス（フィレンツェ）、パリの４つの都市に加え、 新たにニューヨークの香りが新たに登場。

ニューヨークの香りは街のどこからともなく香るコーヒーに、 甘く切ないバニラや数々の花々や香木の香りが折り重なっていく世界を代表する大都市らしく、都会的な印象の香調です。

都市の中の小さなカフェに美しく流れる弦楽器の緩やかな旋律をイメージ。 マンハッタンを挟んで流れる大きな川。 まるで分散和音の音楽記号のような、月明かりに揺れる水面のさざなみ。

足早に過ぎ去っていく都会の日々を側目に、緩やかにたゆたう静かな流れを眺めながら、 遠くの誰かを懐かしく思い出す、そんな気持ちになるインセンスです。

INCENSE COLLECTION「TRIP」New Yorkの香り「ARPEGIO（アルペジオ）」詳細

ARPEGIO

Coffee, Sandalwood,Frankincense,Vanilla

大きな川に囲まれた摩天楼が連なる小さな都市。 川に船が通る度、まるで音符に重なる縦の波線のように、月明かり がさざなみのようにきらきらと光る水面。 街の喧騒から離れ、ゆったりと飲む温かなコーヒーと流れるギター の音。緩やかに流れ行く分散和音、それは祝福のような時間。

発売日：2025年10月22日（水）

価格：各3,520円（税込）

内容：各20本入り、石膏のお香立て付

燃焼時間：約25分

発売場所：BALLONオフィシャルオンラインブティック（http://www.ballon.jp) 、BALLON ZOZO 店、BALLON BOUTIQUE 楽天市場店 （https://www.rakuten.co.jp/ballon-tokyo/）他、BALLON POP UP SHOP及び全国のセレクトショップなど

＊伊勢丹新宿店にてPOP UP SHOPも開催＊

2025年10月22日（水）～10月29日（火）

発売場所：新宿伊勢丹 本館地下２階 ビューティーアポセカリー内 BALLON

私達人間に備わる五感のなかで、唯一脳にダイレクトに伝わるといわれる嗅覚。

鼻腔から入った芳香成分は電気信号に変わり、感情や記憶、睡眠をつかさどる脳の中枢へ到達。

その速度は、わずか0.2秒。

ヨーロッパの教会に漂う重厚な香り、夏休みに訪れた高原の緑の匂い、……香りは一瞬にして記憶と結びつき、自在に時間を巻き戻して、かつて訪れたあの場所へと私たちを飛び立たせる。

そう、それはまるで旅するように。

0.2秒で時空も空間も飛び越える都市移動の旅へ。

たちのぼる一筋の煙とともに、私達はすぐさま異空間へ飛び立つ。

香りというアートにのせて、Bon voyage。

INCENSE COLLECTION「TRIP」ラインナップ

LIBRARY IN THE GARDEN

Neroli, Green tea,Paper mulberry



都市の中央に現れる自然豊かな公園にある図書館。街の喧騒が嘘のような静けさの中にならぶ書物たち、そして独特の浮遊感。窓辺から強い日差しと涼やかな空気の心地よさ。集中したいときにおすすめ。

SILENT TEA ROOM



Black tea, Jasmine, Roselle, Pine

街の中を流れる川のせせらぎが聞こえる古都の茶室。歴史深い建築物独特の静かな空気感の中で感じる季節の流れとノスタルジックな甘やかな記憶。深いリラックス・チルアウトしたいときに。

ANGEL LADDER

Clove, Sandalwood,Patchouli, Neroli



朱色の屋根の街が象徴的なイタリアの古都フィレンツェの歴史深い美術館。神を信じたルネサンスの天才たちの描くの天使が顔を出す絵画の幸福感。雲間の光に差し込む眩い光。館内から出た中庭で感じる春の柔らかな光の優しさと暖かさ。普段の何気ない日々に差し込む光、そしてそれを信じる力を呼び覚ます優しい香り。インスピレーションを得たい時にも。

DAWN IN THE CITY

＜PARIS＞

Clove, Oolong tea, Sandalwood, Cedarwood, Green moss

美しい街の冬の夜明け。暗い街に所々に暖かな明かりがひとつひとつ灯りはじめる。静まり返った街に眩しい夜明けが訪れるまでの静かな時間。それは旅先の高揚感とともに新しい一日への期待が高まるひととき。ポジティブなイメージへ切り替えたいときに。

ABOUT BALLON

2009年、東京にて設立。ブランド名”BALLON”は、フランス語で“気球”あるいは“風船”を意味し、世界を旅しているようなゆったりとした時間を過ごせるようにという願いが込められています。

設立以来、すべて東京のアトリエにおいて独自の技術で制作される石膏のアロマオーナメント(R)を中心に独自の世界観とフィロソフィーに基づき香りのプロダクトを発表。アートのように精巧な石膏のアロマオーナメントは高い評価を受けており、日本国内だけでなくフランス、台湾、香港、中国、イギリス、北米など海外へも展開中。そのデザイン性とクオリティは、パリのColetteやミラノの10 Corso Comoなど、世界中の有名セレクトショップや有名百貨店からも注目を集めています。

また、2015年にコラボレーションラインの 『Bibliothèque Blanche by BALLON』を発表。ヴェルサイユ宮殿が監修した“マリー・アントワネット展 美術品が語る王妃の真実”やChristian Dior生誕70周年記念のエキシビジョンなど、様々な展覧会でもオリジナル商品を販売。その他、世界のファッションセレクトブランドやパリコレクションブランドなどとのコラボレーションなど、様々な分野とのコラボレーション商品を発表しています。

2020年にはサスティナブルな社会への取り組みとして、ヴィーガンコスメにこだわったBALLONのケアコスメライン“BALLON APOTHECARY（バロン アポセカリ―）をローンチ。アロマオーナメント(R)と並び、BALLONのシグネチャー商品となっています。

現在、BALLONは世界20ヵ国以上で展開しております。

■BALLONオフィシャルインスタグラム：@ballontokyo_official

https://www.instagram.com/ballontokyo_official/



■商品に関するお問い合わせ

LIBRARY DESIGN inc.

www.ballon.jp

担当：鈴木 / info@ballon.jp