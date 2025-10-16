【ロクシタン】“光の魔法”がテーマの2025年ホリデーコレクションから昼の光の香り「ルミエール ディヴェール」も 2025年10月29日（水）限定発売。

ロクシタンジャポン株式会社

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの洗練された上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、今年もホリデーコレクションが続々登場します。

今年のテーマは、「#Catch The Lights -オート・プロヴァンスの光の魔法- 」。

メゾンのルーツである南仏オート・プロヴァンスのクリスマスの太陽の光を香りで表現したコレクションです。

オート・プロヴァンスの清々しい朝の光をイメージした香り「プルミエール レイヨン」の登場とともに、ぬくもり溢れる昼の光をイメージした香り「ルミエール ディヴェール」も第一弾として限定発売します。

現在、全国のロクシタン店舗や公式通販サイトにて予約受付中です。予約でしか手に入らない特別キットも。

店頭やロクシタン公式通販サイトにてお早めにご確認ください。

ロクシタン公式通販サイト： https://jp.loccitane.com/holiday2025

今年のホリデーコレクションのテーマは、「#Catch The Lights -オート・プロヴァンスの光の魔法-」

日照時間が長い、南仏オート・プロヴァンス。

豊かに注がれるオート・プロヴァンスの太陽の光は、植物や大地に溢れるような恵みをもたらし、人々に生きる歓びを感じさせます。中でも空気が澄んだホリデーは、一年で一番清らかな光を放ちます。

朝、昼、夜、移り変わるドラマティックな光は、誰かの心に幸せを灯す、魔法のような光です。

この３つの特別な光を称えた今年のホリデーコレクションは、

心に幸せ灯すオート・プロヴァンスの太陽の光の、朝・昼・夜の光を香りで表現しています。

2025年10月29日（水）にホリデーコレクション第一弾として限定登場するのは、

朝の光の香り「プルミエール レイヨン」に加え、

昼の光をイメージした香り「ルミエール ディヴェール」。

太陽が最も高く昇る、オート・プロヴァンスの12時38分。

澄んだ青空から舞い降りる、まばゆいイエローの光は、フレッシュであたたかな気分をもたらす光の魔法。

凛とした空気をあたたかく包み込むその輝きを、太陽の光を纏ったシトラスとクラリセージが織りなす、爽やかさとぬくもりが調和した香りで表現しました。

ラインナップは、シトラスの香りでリフレッシュしながら乾燥ケアもできるボディケアアイテムが全4品。

全身をしっとりと洗い上げながらも保湿もできる「ルミエール ディヴェール シャワークリーム」や、

濃密なミルクが肌をうるおす「ルミエール ディヴェール リッチボディローション」

ホイップ状のクリームが手肌をみずみずしく整える「ルミエール ディヴェール ホイップハンドクリーム」、

うるつやの唇を叶える「ルミエール ディヴェール リップバーム」が限定で登場。

華やかさとぬくもりが溶け合うシトラスの香りで、

一年で最も心ときめくホリデーシーズンをお楽しみください。

【PRODUCT LINEUP】

発売日：2025年10月29日（水）数量限定発売

（写真左から）

ルミエール ディヴェール シャワークリーム 250mL 税込3,960円

ルミエール ディヴェール リッチボディローション 240mL 税込4,730円

ルミエール ディヴェール ホイップハンドクリーム 30mL/150mL 税込1,870円/4,070円

ルミエール ディヴェール リップバーム 12mL 税込2,310円

豪華な予約限定のスペシャルキットや、ギフトに贈りやすいキットも同時発売。

ルミエール ディヴェール シークレットコンプリート 税込11,550円 ※予約限定

● ルミエール ディヴェール シャワークリーム 250mL

● ルミエール ディヴェール リッチボディローション 240mL

● ルミエール ディヴェール ホイップハンドクリーム 30mL

● ルミエール ディヴェール リップバーム 12mL

● ホリデー ディスカバリーポーチ イエロー

ホリデーライツ ハンドクリームトリオ 税込5,610円

● プルミエール レイヨン パフュームド ハンドクリーム 30mL

● ルミエール ディヴェール ホイップハンドクリーム 30mL

● ニュイ フェスティブ パフュームド ハンドクリーム 30mL

ロクシタンジャポン株式会社

光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創業50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。