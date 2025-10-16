桜庭和志、ヘンゾ・グレイシー、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ボブ・サップなど「PRIDE」のレジェンドが集結！「QUINTET.5」を10月23日（木）Leminoプレミアムで独占生配信！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額990円（税込）※1「Leminoプレミアム」において、2025年10月23日（木）23:45から、ドバイ・コカコーラアリーナで開催されるグラップリング大会「QUINTET.5」を独占生配信いたします。

特設サイト：https://bit.ly/42HdxCP(https://bit.ly/42HdxCP)

「QUINTET」は、桜庭和志が立ち上げたグラップリング大会。柔術を基盤とするグラップリング競技に、チーム戦による”抜き試合”という革新的なルールを融合させ、世界中の格闘技ファンを魅了してきました。今回の舞台となるUAEは、政府と王族の主導により柔術を「国技的スポーツ」と位置づけ、教育・文化・国際大会の分野で世界的な発信地となっています。

2025年10月23日（木）に開催される「QUINTET.5」は「レジェンドたちの再会と未来への継承」をテーマに、かつて世界を熱狂させた伝説の総合格闘技イベント「PRIDE」で活躍したヘンゾ・グレイシー、アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ、ボブ・サップなどのレジェンドたちがチーム監督として集結し、選抜した精鋭5名によるチーム戦で再び相まみえます。

“柔術の都”UAEで行われるレジェンドたちが繰り広げる熱きバトル。果たしてグラップリング王者になるのはどのチームか？ 熱戦の模様をぜひLeminoでご覧ください。

【QUINTET・桜庭和志プロデューサー コメント】

「QUINTETを旗揚げして7年がたち、今やグラップリングは世界的に普及し、選手の技術的にも見る側の技の理解も成熟してきました。そのタイミングで柔術や武道に造詣の深いUAEでQUINTETを開催できることをとても嬉しく思っています。QUINTETは5人1チームで闘う団体戦です。ただの個人競技ではなく、「目標共有」や「戦略」、そして「仲間との信頼」がとても大事なスポーツです。その面白さをLeminoを通して伝えられたらと思います。どうぞ、ご期待ください。」

【対戦表】

［1st Match］TEAM SAKU JAPAN vs TEAM RENZO GRACIE

EAM SAKU JAPAN／監督: 桜庭和志

桜庭大世／ハイサム・リダ／イゴール・タナベ／中村大介／大嶋聡承

TEAM RENZO GRACIE／監督: ヘンゾ・グレイシー

ニーマン・グレイシー／デウソン・エレーノ ／アンダーソン・ウェズリー／タリソン・ソアレス ／ディエゴ・フレイレ

［2nd Match］TEAM NOGUEIRA DUBAI vs TEAM BANGTAO THAILAND

TEAM NOGUEIRA DUBAI／監督:アントニオ・ホドリゴ・ ノゲイラ

プーヤ・ラフマニ／チアゴ・サ・フォルテス／ゼリムハン・ カサエフ／ニコライ・ヴェトロフ／アブデルラウフ“ミドー”

TEAM BANGTAO THAILAND／監督: ボブ・サップ

ルーカス・バルボーザ／PJバーチ／キム・ドンヒョン／ケモ イ・アンダーソン／アレックス・シルド

【配信概要】

■タイトル：QUINTET.5

■生配信日時：2025年10月23日（木）23:45～（予定）

■見逃し配信：2025年10月23日（木）28:30～（予定）

※配信開始時間が遅れる場合がございます。

■視聴可能プラン：Leminoプレミアム (月額990円(税込) ※1、初回初月無料※2)

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000146/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202510_nr-quintet5-1016

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）※１の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

