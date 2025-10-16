あの選手があなたの質問に答える！？豪華賞品登場！「ファイティングイーグルス名古屋」のB.LEAGUE開幕記念くじが販売開始！

ぴあ株式会社

ぴあ株式会社（本社:東京都渋谷区東1-2-20渋谷ファーストタワー/代表取締役社長:矢内 廣）は、

2025年10月16日（木）より、ぴあのオンラインくじサービス「Pickzy（ピクジー）」（https://pickzy.pia.jp/）にて、愛知県名古屋市をホームタウンとするバスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」のオンラインくじ販売を開始いたしました。「Pickzy」はぴあ株式会社が2023年12月に立ち上げた、PCやスマートフォンでくじを引くことができ、はずれなしで限定グッズやコンテンツが必ず手に入るオンラインのくじサービスです。

【オンラインくじサービス Pickzy（ピクジー） 概要】

インターネット上で引くことができる、“ハズレなし”のくじサービス。

URL：https://pickzy.pia.jp/

購入回数：1回／10回から選択可能

決済方法：クレジットカード、キャリア決済、PayPay決済

※Pickzy会員登録にはぴあ会員IDを使用します。（登録無料）

【ファイティングイーグルス名古屋2025-26シーズン開幕記念くじ】

バスケットボールチーム「ファイティングイーグルス名古屋」のB.LEAGUE 2025-2026シーズン開幕記念くじが登場！お好きな選手があなたの質問に答える「あなただけのQ＆A動画」や「直筆サイン＆メッセージ入り色紙」、さらに選手やリードくんがデザインされた「アクリルヘアゴム」や「缶ミラー」など、ここでしか手に入らない様々な賞品をご用意しております。

※このくじはどなたでもご参加いただけます。

販売期間：2025年10月16日(木)12:00～2025年11月2日(日)23:59

販売価格：770円(税込)/1回 7,700円(税込)/10回

販売ページ： https://pickzy.pia.jp/kujis/52

賞品：

＜A賞＞あなただけのQ＆A動画

＜B賞＞お好きな選手の直筆サイン＆メッセージ入り色紙

＜C賞＞マルチケース (全3種)

＜D賞＞アクリルヘアゴム (全14種)

＜E賞＞缶ミラー (全15種)

※A賞およびB賞につきまして、宇都宮陸選手を指定することはできません。

※チームの状況により、ご指定いただける選手リストが変更になる場合がございます。

＜10連特典＞ 「10回引く」をご購入いただいた方に、オリジナルデザインのポストカード（A5サイズ）をプレゼント！

＜Wチャンス賞＞ 販売開始から販売終了までに「10回引く」をご購入いただいた方の中から抽選で3名様に全選手のサイン入り10連特典ポストカードをプレゼント！

【期間】2025年10月16日(木)12:00～2025年11月2日(日)23:59

サイン選手：ジャモルコ・ピケット、並里 成、須藤 タイレル拓、伊藤 治輝、杉本 天昇、平松 克樹、マイロ・マーフィー、神田 壮一郎、フランシス・ロペス、笹山 貴哉、 ジェレミー・ジョーンズ、保岡 龍斗、ショーン・オマラ

※チームの状況により、選手が変更になる場合もございます。

▼ファイティングイーグルス名古屋 公式サイト

https://www.fightingeagles.jp/