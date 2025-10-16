【AddElm】一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会（JOSA）とパフォーマンスアップギアパートナー契約を締結

AddElm TECHNOLOGY株式会社

次世代繊維テクノロジーを開発・供給するAddElm TECHNOLOGY（アドエルム テクノロジー）株式会社は一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会（以下「JOSA」）とアスリートのアクティブコンディションのサポートを行う「パフォーマンスアップギアパートナー 」契約を締結しましたことをお知らせいたします。

「オブスタクルスポーツ」は、TBS「SASUKE」や海外の人気TV番組「Ninja Warrior」がベースとなった障害物レースで、2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックから、近代五種競技の「馬術」に代わる新しい種目として注目されるスポーツの１つです。

日本における唯一のオブスタクルスポーツ統括団体であるJOSAとAddElmが提供する身体のコンディショニングを整えるテクノロジーとの相性の良さからオブスタクルスポーツを実践するアスリートへのサポートと、テクノロジーや競技の認知拡大を目的に「パフォーマンスアップギアパートナー」の締結に至りました。

トライするだれもが目を輝かせ、心をわくわく踊らせずにはおかない不思議な魅力を秘めたスポーツ「オブスタクルスポーツ」

オブスタクルスポーツとは、「走る」「跳ぶ」「登る」などの各種の障害物をクリアするさまざまな運動を通じて、自分自身の肉体的・精神的な可能性にチャレンジするスポーツで、子どもから大人まで誰もが簡単に楽しむことができます。

2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックでは、近代五種競技の「馬術」に代わる新しい種目として採用されることが決定しました。現在、世界各国で100以上のオブスタクルスポーツ団体が活動しており、急速にその競技人口を拡大しています。

日本では現在、オブスタクルスポーツの施設として「OCR100mコース」と「オブスタクルボックス」があります。

締結にさきがけ、日本代表選手へのユニフォームサポートを実施

2025年9月スウェーデンにて行われた『World Obstacle UIPM 2025 OCRワールドチャンピオンシップス』にJOSAから推薦された日本代表選手団のユニフォームと移動着にAddElm製品を採用いただきました。

JOSA公認アスリートの山本遼平選手が、Male 16-19カテゴリーで銅メダルを獲得する好成績を納められました。

8月24日に徳島県吉野川市鴨島町の鴨島公民館で日本代表選手壮行会が行われ、そこでユニフォームとして贈られたユニフォームに選手のみなさんに着用いただき記念撮影をしていただきました。

壮行会の詳細はこちらから：https://addelm.com/news/61

10月18日（土）開催の第2回OCR100m日本選手権／OCR100m World Seriesへの協賛実施

『第2回OCR100m日本選手権／OCR World Series』は、2024年の10月13日に、JOSA公認『オブスタクルスポーツ吉野川コース』（徳島県吉野川市鴨島町知恵島683）で開催した『第１回オブスタクルスポーツ（OCR100m）日本選手権』に続き、OCR100mの日本のトップを決める第2回目の日本選手権です。

大会名：第2回OCR100m日本選手権／OCR100m World Series

開催日：2025年10月18日（土） ※雨天予備日：10月19日（日）※公開練習日：10月17日（金）

開催場所：JOSA公認『オブスタクルスポーツ吉野川コース』（徳島県吉野川市鴨島町知恵島683）

URL：https://japan-obstacle.org/event/2ndocr100mjapanchampionship/

■一般社団法人日本オブスタクルスポーツ協会（JOSA）について

JOSAは、スイス・ローザンヌに本部をおき、世界で広くオブスタクルスポーツを展開する国際オブスタクルスポーツ連盟 （FISO）から、このスポーツを管理運営する日本で唯一の公認団体としての資格が認められ、2023年1月に設立されました。

文部科学省の「幼児期運動指針」を満たすオブスタクルスポーツを子どもたちが触れる最初のスポーツとするべく普及活動を進め、子どもたちが成長の早い段階で身体を動かす喜びを体験する「アーリーエンゲージメント」活動に力を入れています。

URL：https://japan-obstacle.org/(https://japan-obstacle.org/)

Instagram：@japan_obstacle(https://www.instagram.com/japan_obstacle/)

■AddElm TECHNOLOGY株式会社について

AddElm TECHNOLOGYは、「EXPAND YOUR POSSIBILITIES（あなたの可能性を拡げる）」をコンセプトに洋服で人の可能性を拡げる繊維テクノロジー企業です。

AddElm TECHNOLOGYを採用する事で、洋服に用途という新しい価値を加える事ができます。人体が本来持っているパフォーマンス能力を最大限引き出すためのテクノロジーをご提供しております。

HP：https://addelmtechnology.co.jp/(https://addelmtechnology.co.jp/)

ONLINE STORE：https://addelm.com/(https://addelm.com/)

Instagram：@addelm_official(https://www.instagram.com/addelm_official/)／@addelm_booststore(https://www.instagram.com/addelm_booststore/)

