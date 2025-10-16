ワンマーケティング、Japan IT Week【秋】マーケティングEXPOに5社共同出展

ワンマーケティング株式会社

ワンマーケティング株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：垣内 良太）は、2025年10月22日（水）～24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week【秋】マーケティングEXPO」において、immedio、パートナープロップ、ネクプロ、SYSLEAとともに5社共同でブースを出展いたします。出展テーマは「BtoB Sales Marketing Quest」。来場者自身を「勇者」に見立て、BtoB企業の成長を阻む“課題モンスター”を討伐する体験を通じ、売上最大化を実現する方法を紹介します。

出展の趣旨

BtoB Sales Marketing Quest｜各社のサービス紹介に加えて、BtoBモンスターを紹介

今回の出展は、5社が一堂に会する共同ブースという形で実施します。

BtoBの現場には、データの分断、非効率な営業活動、属人的な運営など、さまざまな「モンスター」が存在します。こうした課題は一社単独では解決できない場合が多く、複合的なアプローチが不可欠です。

そこで、マーケティング戦略の再構築を支援するワンマーケティング、商談化を自動化するimmedio、パートナービジネスを戦略とツールで支援するパートナープロップ、ウェビナー運営を効率化するネクプロ、AIによる商談支援を提供するSYSLEAが一体となり、ひとつの冒険の舞台を用意しました。来場者は、5社のソリューションを「ギルドの力」として活用し、課題解決の旅を体験できます。

スペシャルサイト：https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek

展示内容「BtoB Sales Marketing Quest」

当ブースでは、ワンマーケティングをはじめ、immedio、パートナープロップ、ネクプロ、SYSLEAの5社が共演。各社が得意とする課題解決を“モンスター討伐”として表現し、実際のソリューションを提示します。

「あるある課題」をモンスター化！ブースでは全20体を展示- ワンマーケティング：システム分断を引き起こす「サイロパス」を撃退- immedio：つながらないリード課題「商談かまいたち」を退治- パートナープロップ：活動が見えない「稼働不可視ゴースト」を可視化- ネクプロ：作業工数を奪う「手作業ゴブリン」を自動化で撃破- SYSLEA：商談中の記録に追われる「メモトレー」から解放

このほか、来場者が共感できる「あるある課題」をモンスター化した全20体を展示。ブース内で冒険を進めることで、課題解決のヒントを体験いただけます。

会期中の特別プログラム「★デジマ実践講座」にて講演

さらに、冒険を導く“3つの知恵の書”として、ワンマーケティング代表の垣内良太が登壇する特別セミナーを同時開催。現場で培った知識と実践ノウハウを提供します。

参加方法は、Japan IT Week 公式サイトカンファレンス受講「★デジマ実践講座」よりお申し込みいただけます。

- 理想顧客を見極める！ターゲット＆ペルソナ設定講座JIW-S8｜2025年10月23日（木）・13:20～14:00JIW-S11｜2025年10月24日（金）・11:00～11:40- データを武器に変える！MA・SFA活用によるデータマネジメント講座JIW-S1｜2025年10月22日（水）・11:00～11:40JIW-S9｜2025年10月23日（木）・14:30～15:10- 成果を見える化する！BtoBマーケティングにおけるKPI設計と効果測定講座JIW-S15｜2025年10月24日（金）・15:40～16:20

申込・お問い合わせは、以下をご覧ください。

https://biz.q-pass.jp/f/11153/itw_autumn25_conference/seminar_register

共同出展企業のご紹介

社名：株式会社immedio（イメディオ）

代表者：代表取締役 浜田 英揮

所在地：東京都渋谷区道玄坂1-19-9 第一暁ビル 4F

会社概要：immedioは、決まる商談が増える 有効商談オートメーションツール「immedio」を提供しています。immedioはWebサイトや資料などあらゆる接点で、顧客がアクションを起こした瞬間に自動で商談を打診。有効商談数を飛躍的に増やします。 さらに、AIリサーチ機能がCV企業の情報を自動収集。営業は次に誰へどう動くべきかを即座に把握でき、架電フォローの効率が大幅に向上。SaaS・人材・不動産業界を中心に成果を実感する企業が増えています。

社名：株式会社パートナープロップ

代表者：CEO 井上 拓海

所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

会社概要：株式会社パートナープロップは、企業のパートナーマーケティングを支援するPRM（Partner Relationship Management）システム「PartnerProp」を開発・提供しています。従来、企業間を跨ぐパートナーチャネルでは、活動状況の可視化や協働による販促体制の構築が難しいという課題がありました。PartnerPropは、パートナーの稼働状況や成果をリアルタイムで可視化し、協働を促進。チャネル全体の成果最大化を実現します。すでに大手からスタートアップまで幅広く導入され、国内最大級のレビューサイト「ITreview」にてPRMカテゴリのリーダー評価を獲得しています。

社名：株式会社ネクプロ

代表者：取締役社長 尾花 慎也

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル3F

会社概要：ネクプロは、BtoB営業・マーケティングを支援するウェビナー・動画マーケティングプラットフォームを提供するSaaS企業です。動画配信と営業DXを融合し、BPOとSaaSを組み合わせたBpaasモデルにより、リード獲得から商談獲得までを効果最大化します。

社名：株式会社SYSLEA

代表者：代表取締役 大橋 勇輔

所在地：東京都品川区北品川5-5-15 大崎ブライトコア4F SHIP413

会社概要：Frictioは、顧客とのあらゆるミーティングに同席するAIアシスタントです。会話データを整理し、要約・CRM入力・報告業務を自動化し、営業やカスタマーサクセスが本質的な顧客対応に集中できる環境を提供します。

イベント会場図及び概要

7ホール出入口より奥に向かって直進。デジタルマーケティングEXPOゾーン内にブースがあります。

・名称：Japan IT Week【秋】デジタルマーケティングEXPO

・会期：2025年10月22日（水）～24日（金）

・会場：幕張メッセ 7ホール A34-54

・主催：RX Japan株式会社

・スペシャルサイト：https://www.onemarketing.jp/seminar/event/2510_japanitweek

・主催者側公式サイト：https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp.html

※展示会入場には、事前に主催者側の入場のご登録が必要となります。

ワンマーケティング株式会社について

ワンマーケティングのサービス概要

ワンマーケティング株式会社は、BtoB企業の売上最大化をミッションに掲げ、「再現性の高い、売れるセールスマーケティング組織の再構築」を目的とし、「レベニューサイクルモデル」を中心とした、マーケティング・営業戦略の策定からプロセス設計、MA/SFA構築・運用までをワンストップで支援するサービスを提供しています。



レベニューサイクルモデルとは



ワンマーケティングが提唱する「レベニューサイクルモデル」は、永続的に売上を上げるための仕組みです。属人的な営業スタイルや「戦術レス」からの脱却を目指します。



このモデルは、以下の3つの要素を統合します。

- 組織体制の最適化: 営業、マーケティングの役割を分業化し、営業担当者が商談に集中できる体制を構築します。- データマネジメントの強化: MA/SFAを連携させ、顧客データを「SSOT」として一元管理し、精度の高いターゲティングを可能にします。- プロセスマネジメント: KPIを設定し、データに基づいた継続的な改善サイクルを確立します。

これにより、属人性に頼らない、再現性の高いセールスマーケティング組織への変革を実現していくためのメソッドです。

レベニューサイクルモデルは、効率的に収益を上げるためのあらゆるマネジメントを包含した骨格会社概要

社名：ワンマーケティング株式会社

代表者：代表取締役社長 垣内 良太

設立：1973年3月

所在地：大阪府大阪市中央区平野町3-3-9 湯木ビル 5階

事業内容：セールスマーケティング体制の最適化コンサルティング、MA/SFA顧客基盤構築支援、セールスマーケティング活動を支えるテクノロジースタックの最適化支援、マーケティング施策実行支援

公式サイト：https://www.onemarketing.jp/

ニュースリリースに関するお問い合わせ

以下のフォームよりお問い合わせください

https://pages.onemarketing.jp/Inquiry.htm

＜サービスに関するお問い合わせ＞

担当：後藤 高明

＜取材に関するお問い合わせ＞

担当：大西 雄介