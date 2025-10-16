【漫画】「きみのお金は誰のため」スペシャルPR動画が完成！　お金の本質がわかりやすく学べる学習マンガ決定版

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2025年10月16日（木）に『漫画 きみのお金は誰のため』（著：田内学、漫画：吉岡味二番）のスペシャル動画を公開いたしました。

累計発行部数30万部突破（※2025年8月現在 東洋経済新報社調べ）のベストセラーを漫画化[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T_OtNtrGRJQ ]日高光啓 氏（株式会社BMSG 代表取締役社長）葉一氏（教育YouTuber『とある男が授業をしてみた』）東原亜希氏（モデル）

『漫画 きみのお金は誰のため』発売中！

「お金って、なんのためにあるの？」

社会的金融教育家・田内学氏のベストセラー小説『きみのお金は誰のため』が、誰でも読みやすい漫画になりました。

お金の本当の役割とは？ 私たちはなぜ働き、なぜお金を使うのか？

今さら聞けない現代の【お金の不安や疑問】を物語とマンガで楽しく解説！

大人も子どもも考えさせられる【経済と幸福】の本質に迫る、人生も社会も豊かにするお金の授業です。

◆あらすじ◆

「将来は年収の高い仕事につきたい」――そう思っていた主人公、中学2年の優斗（ゆうと）は、ある日、七海（ななみ）と一緒に不思議な屋敷に行き、「ボス」と呼ばれる謎の男性に出会います。男性は言います。「お金の正体を理解できたら、この屋敷ごとあげてもいい」――それからボスのお金の授業が始まりました。そして待ち受ける驚きの真実とは？

ココが推しポイントの学習マンガ

●お金と社会のつながりが、自然と理解できる

お金は単なる道具ではない――社会の仕組みや働く意味とのつながりが、物語を通して実感できる構成。ラストに待つ驚きの結末の余韻は、いつまでも心に残るでしょう。読後に親子で話したくなる1冊です。

●子どもから大人まで親しみやすい【総ルビ】仕様と優しい絵柄

全ての漢字にルビ（読みがな）を振っており、小学生・中学生でも読みやすくなっています。登場するキャラクターも感情豊かで親しみやすい絵柄で、読者の心にじんわりと届きます。

●文部科学省の新しい学習指導要領にも対応

家庭や学校での“お金の学び”の入り口に最適。近年の教育現場で重視される【金融リテラシー】や【社会とのかかわり】を楽しく学べる教材としても活用できます。授業やワークショップでも活用できる、新しい金融教育のスタンダードとなる教材です。

［著者プロフィール］

【著】田内学（たうち・まなぶ）

お金の向こう研究所代表／社会的金融教育家。

1978年生まれ。東京大学工学部卒業。同大学大学院情報理工学系研究科修士課程修了。2003年、ゴールドマン・サックス証券株式会社入社。以後16年間、日本国債、円金利デリバティブ、長期為替などのトレーディングに従事。日本銀行による金利指標改革にも携わる。著書に、同書のほか、『お金のむこうに人がいる』（ダイヤモンド社）、『10才から知っておきたい新しいお金のはなし』（ナツメ社）などがある。

【マンガ】吉岡味二番（よしおか・あじにばん）

東京都出身。漫画家・イラストレーター。キャンプやアウトドアをテーマに、動物や歴史上の人物をユーモラスに描く作風で人気を集める。代表作に、平安時代の貴族がキャンプ飯に挑む『ひよりの草子』（朝日新聞出版）、子ネコがソロキャンプに挑む『ネコキャン！』（同）などがある。日常の創作の様子をつづる「漫画日記」や「落書き」、酒や料理を題材にした作品も発表しており、AmebaブログやX（旧Twitter）などでも発信中。

［商品概要］

『漫画 きみのお金は誰のため ボスが教えてくれた「お金の謎」と「社会のしくみ」』

著：田内学

漫画：吉岡味二番

定価：1,650円（税込）

発売日：2025年9月18日

判型：A5判／440ページ

電子版：あり

ISBN：978-4-05-407037-0

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1340703700(https://hon.gakken.jp/book/1340703700)

