毎月17日は“OHTANI DAY（大谷翔平の日）”「大谷翔平シグネチャー・コレクション第6弾」を発売！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、毎月17日の“OHTANI DAY”にあわせて、「大谷翔平シグネチャー・コレクション第6弾」をファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にて抽選販売いたします。

当社は今年2月、大谷翔平選手と複数年にわたるコレクタブルおよびメモラビリア領域におけるファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテムを展開しています。

第6弾となる今回は、大谷翔平選手にとって伝説的なシーズンとなった2024シーズンのナショナル・リーグMVP獲得を記念した、『2024 NL MVP』の刻印が入った直筆サイン入り公式野球ボールや、2023年3月21日、野球ファンにとって最も喜ばしい日となったWBC 2023決勝：日本vsアメリカ戦のチケットに大谷翔平選手のMVP獲得を記念した直筆サインが施された限定コレクターアイテムなど、大谷選手の「MVP」に関連付けた2アイテムをご用意しました。

世界に誇るスーパースターの歴史的瞬間を形にしたコレクションを、この機会にぜひお楽しみください。

■商品情報

Fanatics Authentic 大谷翔平 ロサンゼルス・ドジャース 直筆サイン入り フレーム付きMLB公式ボール 「2024 NL MVP（2024年ナ・リーグMVP）」のインスクリプション入り記念シャドーボックス - （#1/5）

価格｜5,220,000円（税込）

説明｜

大谷翔平選手の輝かしい姿と、「2024 NL MVP」の刻印が中央に入ったローリングス社製MLB公式野球ボールに彼の象徴的な直筆サインが施されています。ロサンゼルス・ドジャースでの初シーズンとなった2024シーズンでは、チームの成功に重要な役割を果たし、1シーズンで50本以上の本塁打と50盗塁を達成した史上初の選手となりました。

ナショナル・リーグで得点、本塁打、打点、OPS、WARすべてでトップとなり、自身3度目のMVP、シルバースラッガー賞、オールスター選出、そしてワールドシリーズ優勝という伝説的な2024年シーズンの締めくくりとなりました。

※実際に使用されたボールではありません。

※価格は税込み表記です。

Fanatics Authentic 大谷翔平 日本代表 直筆サイン入り 2023年3月21日 WBC 日本vs USA 観戦チケット （#9/10）

価格｜14,400,000円（税込）

説明｜

2023年3月21日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でMVPを受賞した大谷翔平選手の直筆サイン入り記念の限定アイテムです。このチケットは、日本代表がアメリカ代表と戦い、優勝を果たしたローンデポパークのチケットにサインが施された商品で、#9/10のプレミアムコレクターズアイテムとなります。

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

・当商品は抽選販売です。応募フォームよりお申込みください。ご当選された方にのみ、ご連絡を差し上げます。

・お支払い方法は、銀行振り込みのみとさせていただきます。

・商品の発送は、ご入金の確認後、準備が整い次第、順次対応させていただきます。

■応募フォームURL

https://www.fanatics.jp/ja/x-7507

※10月17日～公開予定

■応募受付期間：2025年10月17日（金）～2025年10月25日（土）23:59まで

Fanatics authentic（ファナティクス・オーセンティック）について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア：https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球5球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ3クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ: https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note：https://note.com/fanatics_japan

Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.