アジア選手権に向けた活動スケジュール公開 ハンドボール男子日本代表彗星JAPAN
アジア王座、そして、2027年に開催される第30回IHF男子世界選手権（2027年1月13日～31日、ドイツ）への出場権をかけた第22回男子アジア選手権（2026年1月15日～29日、クウェート）が刻々と近づいてきています。
この大会の出場国は、アジア競技大会（2026年9月19日～10月4日、愛知・名古屋）に続き、ロサンゼルス・オリンピック予選（2027年秋に開催予定）でオリンピック出場権を争うライバルばかり。
前々回（2021年、東京）、前回（2024年、パリ）に続き、3大会連続でのオリンピック出場を狙う日本代表にとっては、地力を示し、ライバルたちにプレッシャーを与え、アドバンテージを得たい大会となります。
アジア選手権までのロードマップ
10月17日（金） 海外遠征メンバー発表
第1回海外遠征メンバーを発表
10月27日（月）～11月6日（木） 第1回海外遠征（北マケドニア、トルコ）
対世界とのコンタクトの強度などの感覚を取り戻しながら、混戦のアジアを勝ち抜く力を身に着ける時間に
12月17日（水）～21日（日） 第77回日本選手権
広島県広島市で開催。代表選手はホームチームでも主役として存在感を示し、国内での2025年の戦いを締めくくります
12月下旬 アジア選手権メンバー発表
心技両面で充実感にあふれ、日本球界をけん引する精鋭がノミネート
12月28日（日）～2026年1月5日（月） 第4回強化合宿（最終調整）
会場：東京都 味の素ナショナルトレーニングセンター
たゆまぬトレーニングの中での年越し
1月上旬 海外でテストマッチ（調整中）
国際試合を組んでの最終調整を予定
1月15日（木）～29日（木） アジア選手権本番
オリンピックへの第一歩となる大舞台が幕を開ける
大会の見どころ
アジア王座返り咲きへ
前回、あと一歩（2位）で逃がしたアジア王座奪取に全力投球（1979年の第2回大会以来の頂点奪取を狙う）
混戦必至の大会に
現在のアジアは飛び抜けた存在はなく、タイトルを手にしておかしくない国が複数ある混戦状態。前回も全8試合中7試合が6点差以内と、予選ラウンドから気を抜くことが許されない相手が続く
接戦をいかにクリアするか
1点、ワンプレーが明暗を分ける接戦を、ミスなくクリアできるかがポイントに
予選ラウンド組み分け
《グループＡ》
カタール、韓国、オマーン
《グループＢ》
バーレーン、イラク、中国、ヨルダン
《グループＣ》
クウェート、アラブ首長国連邦、香港、インド
《グループＤ》
日本、イラン、サウジアラビア、オーストラリア
日本の戦い
10月15日、クウェートで行われた予選ラウンド組み分け抽選の結果、日本はグループＤに入りました。
イラン（前回6位）、サウジアラビア（前回9位）、オーストラリア（前回は不参加）と総当たりのリーグ戦でメインラウンド進出（上位2位まで）を争います。
対戦順、日時など詳細は決定次第、お知らせします。
アジア王座へと突き進む彗星JAPAN（6月の日韓定期戦より）