アジア選手権に向けた活動スケジュール公開 ハンドボール男子日本代表彗星JAPAN

公益財団法人日本ハンドボール協会オリンピック予選突破への第一歩！

アジア王座、そして、2027年に開催される第30回IHF男子世界選手権（2027年1月13日～31日、ドイツ）への出場権をかけた第22回男子アジア選手権（2026年1月15日～29日、クウェート）が刻々と近づいてきています。



この大会の出場国は、アジア競技大会（2026年9月19日～10月4日、愛知・名古屋）に続き、ロサンゼルス・オリンピック予選（2027年秋に開催予定）でオリンピック出場権を争うライバルばかり。



前々回（2021年、東京）、前回（2024年、パリ）に続き、3大会連続でのオリンピック出場を狙う日本代表にとっては、地力を示し、ライバルたちにプレッシャーを与え、アドバンテージを得たい大会となります。

アジア選手権までのロードマップ

10月17日（金） 海外遠征メンバー発表

第1回海外遠征メンバーを発表

10月27日（月）～11月6日（木） 第1回海外遠征（北マケドニア、トルコ）

対世界とのコンタクトの強度などの感覚を取り戻しながら、混戦のアジアを勝ち抜く力を身に着ける時間に

12月17日（水）～21日（日） 第77回日本選手権

広島県広島市で開催。代表選手はホームチームでも主役として存在感を示し、国内での2025年の戦いを締めくくります

12月下旬 アジア選手権メンバー発表

心技両面で充実感にあふれ、日本球界をけん引する精鋭がノミネート

12月28日（日）～2026年1月5日（月） 第4回強化合宿（最終調整）

会場：東京都 味の素ナショナルトレーニングセンター

たゆまぬトレーニングの中での年越し



1月上旬 海外でテストマッチ（調整中）

国際試合を組んでの最終調整を予定

1月15日（木）～29日（木） アジア選手権本番

オリンピックへの第一歩となる大舞台が幕を開ける

大会の見どころ

アジア王座返り咲きへ

前回、あと一歩（2位）で逃がしたアジア王座奪取に全力投球（1979年の第2回大会以来の頂点奪取を狙う）



混戦必至の大会に

現在のアジアは飛び抜けた存在はなく、タイトルを手にしておかしくない国が複数ある混戦状態。前回も全8試合中7試合が6点差以内と、予選ラウンドから気を抜くことが許されない相手が続く



接戦をいかにクリアするか

1点、ワンプレーが明暗を分ける接戦を、ミスなくクリアできるかがポイントに

予選ラウンド組み分け

《グループＡ》

カタール、韓国、オマーン

《グループＢ》

バーレーン、イラク、中国、ヨルダン

《グループＣ》

クウェート、アラブ首長国連邦、香港、インド

《グループＤ》

日本、イラン、サウジアラビア、オーストラリア

日本の戦い

10月15日、クウェートで行われた予選ラウンド組み分け抽選の結果、日本はグループＤに入りました。

イラン（前回6位）、サウジアラビア（前回9位）、オーストラリア（前回は不参加）と総当たりのリーグ戦でメインラウンド進出（上位2位まで）を争います。

対戦順、日時など詳細は決定次第、お知らせします。

アジア王座へと突き進む彗星JAPAN（6月の日韓定期戦より）