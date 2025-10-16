株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区、以下、パルコ）は、渋谷PARCO B1F「GALLERY X BY PARCO」にて、「P.O.N.D. AWARD 2024」グランプリを受賞した黒瀧藍玖（クロタキアイク）による個展、「囚（”HITO” ”HUMAN”）」を開催します。

黒瀧は、「存在と不在」、「ミクロとマクロ」、「0と1」や「有と無」といった我々や存在の原始的な姿を繊維というミクロな素材を用いながら、彫刻作品へと昇華させます。その相対する世界の間に位置する多層的なレイヤーを行き来しながら、現代における人間の存在と私たちが知覚する世界に、疑いと新たな視点を描き出します。本展では、代表作である「Human」シリーズに加え、初発表となる大型インスタレーション作品を展示します。また、会場では展示作品やグッズの販売も行いますので、ぜひお立ち寄りください。

◼️タイトル ：Aiku Kurotaki Exhibition 囚 ”HITO” ”HUMAN” presented by P.O.N.D.AWARD 2024

■会場 ：GALLERY X BY PARCO（渋谷PARCO B1F） 東京都渋谷区宇田川町15-1

■会期 ：2025年10月31日（金）～11月10日（月）11:00-21:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

※営業日時は変更となる場合がございます。渋谷PARCOの営業日時をご確認ください。

渋谷PARCO公式サイト：https://shibuya.parco.jp/

■入場料 ：無料

■主催：PARCO

■公式HP：https://pond.parco.jp/

■PARCO ART：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=1820

Art Work

本展では、制約からの離脱を試みる人間像を代表作「Human」シリーズを用いて展開すると同時に、新たな挑戦として大型インスタレーションを発表します。

※画像はイメージです。

P.O.N.D. AWARD

〈P.O.N.D.〉は、渋谷 PARCO を舞台に開催するアート＆カルチャーイベントです。前身は2011年から続いた「シブカル祭。」で、そのフィロソフィーである「新しい才能の発見と応援」を引き継ぎ、2020年から〈P.O.N.D.〉として新たにスタートしました。名称には「Parco Opens New Dimension（常に新しい次元を切り開いていく）」という想いが込められており、アート・ファッション・音楽・映像など幅広いジャンルのクリエイターの才能とエネルギーがあふれ出す場となっています。

2024年よりスタートしたP.O.N.D. AWARDとは、出展者の中から、鑑賞者の皆さまの投票により1名を選出。

受賞したアーティストに翌年の個展開催をプライズとして支援するAWARDとなります。

P.O.N.D.公式HP：https://pond.parco.jp/

公式Instagram(https://www.instagram.com/p.o.n.d.official/)はこちら

Goods

展覧会開催を記念した、Tシャツなどの展覧会記念商品の販売を行います。掲載している商品は一部になります。商品の詳細情報は、 PARCO ART公式HP をご確認ください。

‘Floating Pixel-D’Hand Print T-shirt Black \8,800(税込)‘Floating Pixel-D’Hand Print T-shirt White \8,800(税込)’Nipple Flower’ Hand Print Hoodie Black \22,000(税込)‘Pixel 25’Hand Print T-shirt Black \8,800(税込)‘Pixel 25’Hand Print T-shirt white \8,800(税込)‘Texture founder 01’ Hand Print T-shirt Black \8,800(税込)’Texture Groove’Hand Embroidery_Print Sweat Light Blue \30,800(税込)’Antenna’ Hand Embroidery_Print Sweat Light Blue \30,800(税込)’NAKITAI KIMOCHI’Hand Embroidery_Print Sweat Light Blue \30,800(税込)

※画像はイメージです。

※販売内容は予告なく変更となる場合がございます。

Artist Profile

黒瀧 藍玖（AIKU KUROTAKI）

2000年生まれ。神奈川・東京都拠点。

東京造形大学テキスタイルデザイン専攻を卒業。2024年4月に自身初となる個展をSOM GALLERYにて開催。

黒瀧は、繊維が交差することで立体的な構造が生まれる織物の造形に着眼を得て、手作業を 通じた経糸と緯糸の組み合わせを用いた、立体作品を制作しています。 彼の代表作である、「Human」シリーズでは、規則的な糸の配置で構成されるフレームの中に人間を閉じ込めることで、パターン化された現代社会や人間の思考を浮き彫りにさせます。彼は自身の作品を通じて、空虚な現代社会や彼が捉える人間の視点を浮かび上がらせ、人々をアルゴリズムからの解放へと導くことを試みます。

X(https://x.com/i9rotaki)/Instagram(https://www.instagram.com/aikur0/)

※画像はイメージです。

※企画内容は予告なく変更となる場合がございます。