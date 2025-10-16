SNS総再生回数9000万回超え！10月21日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』放送決定

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月21日（火）夜11時より都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの冠番組『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』（全11回）を放送することを決定いたしました。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』は、YouTubeチャンネルの登録者数が累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuberのNaokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、この世にあるかどうかわからない、真偽不明の噂を“愛と浪漫”をもって楽しく語り合うエンターテインメントショーです。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wzruGF11pdk ]

2025年3月より放送されたSEASON1では、お笑いコンビ・ラランドのサーヤをはじめとする都市伝説好きなゲストや“闇の解説員”と呼ばれる都市伝説に詳しい専門家が一同に介して、芸能界の闇や、“ドバイ案件”をはじめSNSを中心に噂される国内外の闇の真相についてなど、嘘か本当かわからないこの世の闇をテーマに取り上げ、ゲストや“闇の解説員”たちが聞きつけた噂話を持ち寄り、トークを繰り広げてきました。

なかでも最終回で取り扱った “終末論”SPでは2025年7月5日に大災難が訪れるという都市伝説をテーマに。巨大地震説、海底火山説、人為的災難説など様々な憶測が世間で飛び交う中で、Tさんと呼ばれる死者の姿が見える女性や宝くじを的中させた寺の住職・三木大雲さんといった預言者をスタジオに招き、様々な視点から“終末論”について議論を交わし大きな憶測を呼び、ABEMA公式SNSの総再生回数は9000万回を超え、話題を集めました。

このたび10月21日（火）より放送開始する『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』では、超能力にまつわる企画を始動するほか、心霊、呪いなどのオカルト現象、芸能界をとりまく陰謀論などをテーマに取り上げ、さらにディープなトークを展開していきます。

21日（火）の初回放送は「自称エスパー100 人オーディション始動＆国家の裏で起きている能力者バトル」をテーマに桜田通、井戸田潤、モモコグミカンパニーがゲスト出演。また“闇の解説員”として超常現象研究家の秋山眞人氏、死者の姿が見えるT さん、オカルト雑誌『月刊ムー』の編集長・三上丈晴氏、島田秀平を招いて“闇のトーク”を繰り広げていきます。

シーズン2放送開始に際して、Naokimanは「エスパー企画が一番楽しみです。僕の一番のロマンは、嘘か本当かわからないことをバカ真面目に検証して、もし本当だったら人類の大きな一歩に繋がると思うので、今回もそういった期待を抱いています」とコメント。また、レギュラー出演するラランド・サーヤはSEASON1の反響について「様々な著名人から『ピー音は何を言っていたのか教えろ』と聞かれる日々でした。聞きたかったらスタジオに来いと伝えまくったので、もしかしたら更に大物ゲストが来るかもしれません」とコメントしたほか、最近身の回りに起きた嘘か本当かわからない都市伝説のような出来事について、「ニシダの体重が1ヶ月で20キロ増量したことがあります。人体の理屈を超えているので、鎌倉あたりでアブダクションされたのだと思っています」と相方ニシダにまつわる摩訶不思議なエピソードをコメントで寄せました。

超能力やオカルト、陰謀論まで…番組で語られる内容が真実か否か…『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』は10月21日（火）夜11時より放送します。ぜひご自身の判断でお楽しみください。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ABEMA新番組 『ナオキマンの都市伝説ワイドショー SEASON2』 放送概要

放送日時：2025年10月21日（火）よる11時～ （以降、毎週火曜日よる11時放送）

シーズンページはこちら(https://abema.go.link/2I56u)

#1視聴ページはこちら(https://abema.go.link/2TDqJ)

PR映像はこちら(https://abema.go.link/XVUBz)

出演者：

Naokiman、サーヤ、笹崎里菜

＜初回ゲスト＞

桜田通、井戸田潤、モモコグミカンパニー

＜闇の解説員＞

秋山眞人、T さん、三上丈晴、島田秀平