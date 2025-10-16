『AIファクトリー』で72業界にホワイトラベル群戦略を展開 新たにホテル業界向けに「AIホテル孔明 on IDX」の構築を開始 日本のAIエコシステムにおける“ラストワンマイル”を担う産業AIインフラ
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、業界ごとに特化したAIを最短1日で現場導入できるプラットフォーム「AIファクトリー」を通じ、72業界に対応するホワイトラベル群戦略を展開する中で、新たにホテル業界にも展開。
業界特化のAI基盤を業界クラスター企業と連携し、産業変革を支える新インフラとして構築を始めました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331920&id=bodyimage1】
■ホテル業界：
ホテル経営の「頭脳」となるAI参謀システム「AIホテル孔明 on IDX」
既存のPMSや会計システムに依存せず、過去の売上表、宿泊データ、勤怠記録、手書きメモなどの情報を入力することで、AIが「孔明」のように経営参謀として助言・分析・提案。
■背景：産業再編の“ラストワンマイル”を担う存在
AI半導体や大規模言語モデル（LLM）、データセンターなど上流の基盤は急速に進化しています。しかし、それらを 現場がすぐに活用できるAIシステムに落とし込む仕組み＝ラストワンマイル は依然として不足しています。AIファクトリーは、この「ラストワンマイルのAI活用」を担う存在として、企業の即時導入・即活用を可能にします。
■製品概要：「AIファクトリー」とは
https://www.idx.jp/aifactory/
AIファクトリーは、生成AI内製化システム「AI孔明 on IDX」を基盤に、各業界に最適化されたAIテンプレートを提供するプラットフォームです。
● 72業界対応のホワイトラベル群戦略
● 業界必須ガイドラインをAI化し、現場業務に直結
● 属人化・紙文化・データ散在を解消
● DXに加え、GX/ESG・知財・証跡・コンプライアンスまで包括的に対応
■AIファクトリーが担う役割
● 上流のAI半導体・LLM基盤を、現場で使える形に翻訳
● 各業界の現場課題・業務知識を「テンプレート」として整備し、 “すぐ使えるAI”として提供
● VDR基盤 × RAG × 業界知識で横展開可能なプラットフォームを形成
● パートナーが独自ブランドで拡販できるホワイトラベル戦略を推進
■今後の展望
AIデータ社は、AIファクトリーを通じて 72業界対応のホワイトラベルAI群を展開し、日本発の産業AIインフラを構築します。さらに、海外市場にも展開し、AIトランスフォーメーション（AX）の標準モデルを世界へ発信してまいります。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
