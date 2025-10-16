医療用チタンクリップ業界の将来展望：2031年までに820百万米ドルに達すると見込まれる
2025年10月16日、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「医療用チタンクリップ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」に関する最新の調査レポートを発表しました。本レポートは、医療用チタンクリップ市場における全体の市場規模、販売動向、価格推移、地域別・国別の成長傾向、製品タイプや用途ごとのセグメント分析を網羅しています。
本調査では、世界の医療用チタンクリップ市場における主要プレイヤーの市場シェア、ランキング、戦略動向を詳しく分析することで、業界関係者の戦略的意思決定をサポートします。さらに、定量的な市場データに加えて、競争環境や規制動向、技術革新が市場に与える影響についての定性的考察も含まれており、企業の中長期的な成長戦略の策定に有用な情報を提供しています。
1.医療用チタンクリップ製品紹介
医療用チタンクリップは、外科手術において血管や胆管、組織を確実に閉鎖・固定するために使用される小型の外科用留置具です。主な材質であるチタンは、生体適合性が高く、耐腐食性・非磁性・軽量といった特性を持つため、人体内での長期留置に適しています。
このクリップは、クリップアプライヤーと呼ばれる専用器具で挟み込み、血管や導管の切断部を確実に閉鎖します。止血効果に優れ、従来の縫合に比べ手技が迅速かつ確実で、出血リスクを大幅に低減できます。特に腹腔鏡手術や胸腔鏡手術などの低侵襲外科領域で多用され、胆嚢摘出術、血管結紮、組織マーキングなど幅広い手術に応用されています。
また、チタンはMRI検査にも対応可能で、術後の画像診断に影響を与えない点も大きな利点です。近年では、微細加工技術の進化により、より小型・高精度なクリップ設計が進み、外科手術の安全性と効率性をさらに高めています。
2.医療用チタンクリップ市場の成長見通し
本調査では、2031年に世界の医療用チタンクリップ市場が約820百万米ドルに達すると予測しています。この成長は、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で進むと見込まれており、2024年の市場規模は約578百万米ドル、2025年には605百万米ドルに達する見通しです。
3.医療用チタンクリップ市場区分
【製品別】Small、 Medium、 Large
各製品カテゴリにおける市場規模、販売数量、平均価格、成長率を分析し、競争力の高い製品や注目される新分野を明確にします。
【用途別】Open Surgery、 Endoscopic Surgery
用途ごとの市場需要、普及状況、今後の応用可能性を検討し、産業別の成長性と商機を特定します。
【企業別】B. Braun、 Grena LTD、 Welfare Medical、 Teleflex Medical、 Ackermann Medical GmbH & Co.、 Ethicon、 LocaMed、 Citec-group、 Peters Surgical、 VHMED、 Everglorious Medical、 MICRO、 Meril、 Lotus、 Healthium Medtech Limited、 Zhejiang Geyi Medical Instrument、 Hangzhou Kangji Medical Instrument、 Hangzhou Boer Medical Instruments、 TONGLU KANGER MEDICAL INSTRUMENT
主要プレイヤーの売上高、市場シェア、製品戦略、提携・買収動向などを通じて、競争構造と各社の位置づけを明らかにします。
【地域別】北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東・アフリカ
地域ごとの市場規模、成長率、経済状況、規制環境を分析し、グローバル戦略の立案に役立つ地域別の成長要因と課題を提示します。
