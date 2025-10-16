経皮ビリルビン測定器の世界市場規模：最新トレンド、成長要因、今後動向2025-2031
QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、最新の市場調査レポート「経皮ビリルビン測定器―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」を発表しました。
発行日：2025年10月16日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205561/transcutaneous-bilirubin-meters
【レポート概要】
経皮ビリルビン測定器の世界市場規模は、2024年に103百万米ドルと推定され、2031年までに122百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は2.8%％と見込まれています。
経皮ビリルビン測定器は、新生児の黄疸診断に用いられる非侵襲型測定装置です。皮膚表面に光を照射し、反射光から血中ビリルビン濃度を推定します。採血を必要とせず、短時間で安全に測定できることから、NICUや小児科で広く使用されています。測定精度を高めるため、近年では多波長LEDセンサーとAI解析アルゴリズムを搭載した高性能モデルも登場しています。
1. 製品タイプ別市場分析：Portable Type、 Desktop Type
経皮ビリルビン測定器市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Hospitals、 Clinics、 Ambulatory Surgical Centers
各用途分野における経皮ビリルビン測定器の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Delta Medical International、 Dräger、 Philips、 Natus Medical、 Refine Medical Technology、 Aegis Medical Innovations、 Mennen Medical、 Medi Waves、 ICLEAR HEALTHCARE、 AVI Healthcare、 Micro Lab、 Ningbo David Medical Device、 Beijing M&B Electronic Instruments、 NISON INSTRUMENT （SHANGHAI） LIMITED、 Xuzhou Kejian Hi-tech、 Zhengzhou Dison Instrument And Meter
経皮ビリルビン測定器市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：経皮ビリルビン測定器市場の概要と成長見通し
経皮ビリルビン測定器の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の経皮ビリルビン測定器市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
経皮ビリルビン測定器を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における経皮ビリルビン測定器の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望
発行日：2025年10月16日
当レポートの詳細目次：https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205561/transcutaneous-bilirubin-meters
【レポート概要】
経皮ビリルビン測定器の世界市場規模は、2024年に103百万米ドルと推定され、2031年までに122百万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率（CAGR）は2.8%％と見込まれています。
経皮ビリルビン測定器は、新生児の黄疸診断に用いられる非侵襲型測定装置です。皮膚表面に光を照射し、反射光から血中ビリルビン濃度を推定します。採血を必要とせず、短時間で安全に測定できることから、NICUや小児科で広く使用されています。測定精度を高めるため、近年では多波長LEDセンサーとAI解析アルゴリズムを搭載した高性能モデルも登場しています。
1. 製品タイプ別市場分析：Portable Type、 Desktop Type
経皮ビリルビン測定器市場における各製品タイプの売上高、販売数量、価格推移、年平均成長率（CAGR）を詳細に分析します。さらに、技術革新や製品差別化、価格変動、市場シェアの変化が与える影響も評価し、今後注目すべき成長分野や競争優位性のある製品を明確化します。
2. 用途別市場分析：Hospitals、 Clinics、 Ambulatory Surgical Centers
各用途分野における経皮ビリルビン測定器の需要動向、応用シナリオ、売上規模、成長率を包括的に分析します。産業別の導入傾向、ユーザー層の変化、新規用途の拡大可能性にも焦点を当て、マーケティング戦略や製品開発の方向性に資する情報を提供します。
3. 主要企業別競争分析：Delta Medical International、 Dräger、 Philips、 Natus Medical、 Refine Medical Technology、 Aegis Medical Innovations、 Mennen Medical、 Medi Waves、 ICLEAR HEALTHCARE、 AVI Healthcare、 Micro Lab、 Ningbo David Medical Device、 Beijing M&B Electronic Instruments、 NISON INSTRUMENT （SHANGHAI） LIMITED、 Xuzhou Kejian Hi-tech、 Zhengzhou Dison Instrument And Meter
経皮ビリルビン測定器市場の主要企業について、売上実績、市場シェア、事業展開、製品ポートフォリオ、研究開発活動、戦略的提携・買収（M&A）の動向を詳細に調査します。これにより、企業別のポジションや競争優位性、業界構造を可視化し、将来の市場再編や戦略立案の参考情報を提供します。
【目次】
第1章：経皮ビリルビン測定器市場の概要と成長見通し
経皮ビリルビン測定器の基本定義、対象範囲、市場規模、売上予測を提示し、主要な成長ドライバー、課題、潜在的ビジネス機会を分析します。（2020～2031）
第2章：主要企業の経皮ビリルビン測定器市場ポジションと競争分析
トップ5・トップ10企業の売上、製品ライン、製造拠点、戦略動向を比較し、競争環境の現状を評価します。最新の開発計画やM&A動向も整理します。（2020～2025）
第3章：製品別市場動向
経皮ビリルビン測定器を製品タイプごとに分類し、売上、販売量、価格、シェアの推移を分析します。（2020～2031）
第4章：用途別市場分析
各用途における経皮ビリルビン測定器の市場規模、需要構造、成長性を比較し、産業別導入の傾向や新たなビジネスチャンスを明確にします。（2020～2031）
第5章：地域別市場展望