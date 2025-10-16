StreamFab、遊びながら使える！ハロウィン限定「クーポンゲーム」キャンペーン開始
ストリーミング動画ダウンロードソフト「StreamFab」は、ハロウィンを祝して“ゲームで遊んでお得を手に入れる”キャンペーンを開催します。最大6,400円分のクーポンがもらえるチャンス！キャンペーンの終了日は2025年11月12日です。
最近では、購入プロセスそのものを体験価値化するキャンペーンが注目されています。StreamFabでは、それに着目し、単なる割引提供ではなく、訪問者参加型の「クーポンゲーム」形式を採用。遊んで楽しみながら、最終的にストリーミング動画ダウンロードソフト「StreamFab オールインワン」の購入時に使えるクーポンを手に入れる仕組みを用意しました。
この方式により、ユーザーは“訪問 → 参加 → 割引適用”という一連の動線をスムーズに体験できます。通常の値引きに加え、ユーザーとの接点を強化する施策として設計されています。もちろん、キャンペーン終了後はクーポンは無効になりますので、お早めのご利用をおすすめします。
なお、このクーポンは「StreamFab オールインワン」製品にのみ適用され、他製品やサービスにはご利用いただけません。
期間・条件
実施期間：2025年10月 ～ 11月12日
クーポン使用期限：2025年11月12日
対象製品：StreamFab オールインワン（https://streamfab.dvdfab.org/downloader.htm）
注意事項：クーポンの併用不可、期間外は無効
遊んで得する！StreamFab「クーポンゲーム」＋対象製品最大40％OFF
ゲームでクーポンをゲットし、さらに最大40％の割引で購入可能！
対象商品：
オールインワン版（30％OFF＋最大6,400円クーポン）
各国別人気ダウンローダー（YouTube、Amazon、Family Clubなど最大40％OFF）
NPGやMycombo対応サービスも割引中
今回のハロウィンキャンペーンは、期間限定でお得にStreamFab製品を手に入れる絶好のチャンスです。
動画ライフをより快適に、そして自由に楽しむために、ぜひこの機会をご利用ください。
詳細は公式サイト（https://streamfab.dvdfab.org/promotion.htm）をご覧ください。
配信元企業：日進斗金合同会社
