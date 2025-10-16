世界のトラッククラッシュバッファー市場規模2025-2031：競合状況、需要分析、成長予測
2025年10月16日に、QYResearch株式会社は「トラッククラッシュバッファー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、トラッククラッシュバッファーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、トラッククラッシュバッファーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．トラッククラッシュバッファー市場概況
トラッククラッシュバッファーは、車両衝突時の衝撃を吸収し、被害を最小限に抑えるためのエネルギー吸収装置です。主に高速道路工事現場や大型トラックの後部に設置され、衝突エネルギーを段階的に分散させる構造を採用しています。高強度金属や樹脂素材を組み合わせることで、車両と乗員の安全性を確保し、二次災害の発生を防止します。交通安全対策やインフラ整備分野における必須装備として需要が拡大しています。
2024年におけるトラッククラッシュバッファーの世界市場規模は、222百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）2.2%で成長し、2031年までに257百万米ドルに達すると予測されている。
２．トラッククラッシュバッファーの市場区分
トラッククラッシュバッファーの世界の主要企業：Lindsay Corporation、 Trinity Highway、 Verdegro、 Stuer-Egghe、 TrafFix Devices、 Gregory Industries、 EBO van Weel、 Smart Air Chamber（SAC）、 HIT HOFMAN、 Cansinga Technology、 ATA Hill & Smith AB、 Janschitz GmbH、 ARROWES Roading Safety、 Ingal Civil Products （Valmont Industries）、 Jiaxing Riminghuan Traffic Safety Facilities、 Eromei、 Adolf Nissen Elektrobau GmbH + Co. KG
上記の企業情報には、トラッククラッシュバッファーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
トラッククラッシュバッファー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Tuck Mounted Type、 Trailer Mount Type
用途別：Urban Road、 Highway、 Others
また、地域別にトラッククラッシュバッファー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1205509/truck-crash-attenuators
【総目録】
第1章：トラッククラッシュバッファーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
