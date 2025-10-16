皮膚灌流圧検査装置市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年10月10に「皮膚灌流圧検査装置市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。皮膚灌流圧検査装置に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
皮膚灌流圧検査装置市場の概要
皮膚灌流圧検査装置市場に関する当社の調査レポートによると、皮膚灌流圧検査装置 市場規模は 2035 年に約 1176.8 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 皮膚灌流圧検査装置 市場規模は約 442.2 百万米ドルとなっています。皮膚灌流圧検査装置 に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 10.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、皮膚灌流圧検査装置の市場シェア拡大は、人口の高齢化と、それに伴う血管の健康診断への需要圧力によるものです。WHOの報告書によると、世界の高齢者の割合は2015年の12%から2050年までに22%に増加すると予想されています。高齢化社会においては、血管疾患、微小循環の低下、合併症（糖尿病、高血圧）、潰瘍や治癒不全のリスクが非常に一般的になっています。そのため、高齢の皮膚や血管系は灌流不足の影響を受けやすく、SPP検査のような、深刻な結果に至る前に血管不全を監視、診断、管理できるツールの必要性が高まっています。
皮膚灌流圧検査装置に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/skin-perfusion-pressure-testing-devices-market/86312
皮膚灌流圧検査装置の市場調査では、予防医療と創傷ケアへの重点化により市場シェアが拡大することが明らかになりました。創傷ケアと四肢温存への意識が高まり、早期診断、モニタリング、外来診療を支援する医療保険制度の整備が求められています。
様々な地域で、医療制度は事後対応型から予防型への移行を目指しており、診断装置への需要と資金提供意欲が高まっています。ヨーロッパでは、疾病予防、公衆衛生、医薬品へのアクセスを目的としたEU4Healthプログラムの予算が、2021―2027年で44億ユーロに修正されました。これは、医療へのアクセス性の向上と、より良い発展のための予防措置の促進を支援するものです。
しかし、市場アクセスは今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。現地代理店や販売代理店の管理が複雑であるため、サプライチェーン管理の遅延が生じ、SPP装置市場における生産コストの上昇につながっています。大量調達の入札とその入札サイクルは、特に公立病院及び血管クリニックのインフラストラクチャ内では複雑であり、市場の自由な成長に対する制約要因になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331844&id=bodyimage1】
皮膚灌流圧検査装置市場セグメンテーションの傾向分析
皮膚灌流圧検査装置 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、皮膚灌流圧検査装置 の市場調査は、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー別、ポータビリティ別と地域に分割されています。
