アニメ『怪獣８号』より、ボイス搭載ワイヤレスイヤホン第２弾が登場 全4種類、完全受注生産で販売決定！10月17日（金）15：00から受注開始
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン「ANIMA AOW04」とアニメ『怪獣８号』※1からコラボレーション第２弾として「市川レノ」、「四ノ宮キコル」、「亜白ミナ」、「鳴海弦」の録り下ろしボイスを搭載したコラボレーションボイスガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを10月17日（金）15：00から受注販売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331843&id=bodyimage1】
機種「ANIMA AOW04」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したモデルです。Bluetooth5.3、防水規格IPX4、AACコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、音質はオンキヨー監修、高評価をいただいているCoClear振動板を本機でも採用しています。
本コラボレーションモデルは、「市川レノ」、「四ノ宮キコル」、「亜白ミナ」、「鳴海弦」の４モデルで、両ハウジングには「出雲テックス」のロゴを印刷、充電ケースの天面は作品とキャラクターをイメージしたオリジナルデザイン、作品ならではの商品となっております。
音声ガイダンスは各モデルごとに「市川レノ（CV：加藤渉）」、「四ノ宮キコル（CV：ファイルーズあい）」、「亜白ミナ（CV：瀬戸麻沙美）」、「鳴海弦（CV：内山昂輝）」の録り下ろしボイスを搭載。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各モデル全11ワードの豪華内容となっております。
通販サイト「ONKYO DIRECT」および弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE－Lifestyle－（以下、音アニ2号店）」にて、10月17日（金）15:00より販売を開始いたします。
また、弊社秋葉原店舗「音アニ2号店」では10月17日（金）15:00より実機展示を実施いたします。本モデルに搭載される録り下ろしボイスや音質を確認できるほか、店頭設置の専用QRコードからもご購入いただけます。
※1
＜アニメ『怪獣8号』＞とは
■ アニメ『怪獣８号』作品概要
2020年より『少年ジャンプ＋』（集英社）にて連載された松本直也氏による人気漫画を原作としたアニメ『怪獣８号』は、日常的に怪獣が人々を脅かす世界で市民を守るため怪獣を討伐する「日本防衛隊」と、襲い来る怪獣との大迫力のバトルを描いています。原作コミックス（全16巻）は国内累計発行部数1,900万部を突破している（2025年9月4日現在）。
2024年4月～6月に放送されたアニメは、主要な動画配信サービスにおいて国内デイリーランキングで1位を獲得するなど高い人気を誇っています。また、2025年3月28日から第1期総集編／同時上映「保科の休日」が劇場公開され盛り上がりを見せていた本作は、2025年7月19日から毎週土曜23時にテレ東系列ほかにて第２期が放送されました。さらに、地上波の放送にあわせて作品公式Xにて全世界リアルタイム配信されており、世界中から反響を集めています。
アニメ公式サイト：https://kaiju-no8.net/
アニメ公式X（旧Twitter）：https://x.com/kaijuno8_O
【セット内容／録り下ろし音声ガイダンス】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331843&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331843&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■受注販売（1）：通販サイト 「ONKYO DIRECT」 でのご注文
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331843&id=bodyimage1】
