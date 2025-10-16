楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『GOOD DAY／ミセス…』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜、『JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル』のやさしく弾けるピアノソロ譜が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE（ピアノソロ）[LPS2213]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2213
＜楽譜概要＞
「GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
大森元貴 出演「キリン グッドエール」CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331747&id=bodyimage1】
『GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1938]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1938
＜楽譜概要＞
「GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
大森元貴 出演「キリン グッドエール」CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2025年10月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331747&id=bodyimage2】
『GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE（メロディ譜）[LTML15]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML15
＜楽譜概要＞
「GOOD DAY／Mrs. GREEN APPLE」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
大森元貴 出演「キリン グッドエール」CMソング
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年10月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331747&id=bodyimage3】
『やさしく弾ける JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル（ピアノソロ[原調初級版]）[LPS2214]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2214
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル」のピース楽譜です。
[ピアノソロ[原調初級版]を収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
キー：Bm～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331747&id=bodyimage4】
『やさしく弾ける JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル（ピアノソロ[イ短調版]）[LPS2215]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2215
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける JANE DOE／米津玄師、宇多田ヒカル」のピース楽譜です。
[ピアノソロ[イ短調版]を収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年10月14日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331747&id=bodyimage5】
