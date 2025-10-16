楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『IRIS OUT／米津玄師』のピアノソロ譜・ピアノ＆ヴォーカル譜・メロディ譜、『カーマイン／ELLEGARDEN』『修羅／ヨルシカ』のバンドスコアが発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『IRIS OUT／米津玄師 （ピアノソロ）[LPS2211]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2211
＜楽譜概要＞
「IRIS OUT／米津玄師 」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
キー：G#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2025年9月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331741&id=bodyimage1】
『IRIS OUT／米津玄師 （ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1936]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1936
＜楽譜概要＞
「IRIS OUT／米津玄師 」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
キー：G#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円（税別） 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2025年9月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331741&id=bodyimage2】
『IRIS OUT／米津玄師 （メロディ譜）[LTML12]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML12
＜楽譜概要＞
「IRIS OUT／米津玄師 」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
キー：G#m～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円（税別） 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2025年9月26日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331741&id=bodyimage3】
『カーマイン／ELLEGARDEN （バンドスコア）[LBS2646]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2646
＜楽譜概要＞
「カーマイン／ELLEGARDEN 」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
TVアニメ「ONE PIECE」オープニング主題歌
キー：Em
パート：Vo./ E.G.1/ E.G.2/ E.G.3/ E.B./ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年10月4日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331741&id=bodyimage4】
『修羅／ヨルシカ（バンドスコア）[LBS2649]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2649
＜楽譜概要＞
「修羅／ヨルシカ」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
ドラマ「僕達はまだその星の校則を知らない」主題歌
キー：B
パート：Vo.&Cho./ Brass/ Piano/ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円（税別） 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2025年10月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331741&id=bodyimage5】
