Jリーガー吉田豊選手×スポコラ、共に挑む“怪我ゼロ”の未来。
Jリーガー吉田豊選手とMUGEN BIONIC株式会社は、「スポコラ」のアンバサダー契約を締結
2025年10月10日、スポーツサプリメントブランド「スポコラ」を展開する MUGEN BIONIC株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：菅田貴司） は、Jリーガーの 吉田豊選手 と「スポコラ」のアンバサダー契約を締結したことを発表いたします。
“怪我に悩むアスリートをひとりでも減らす”という共通の想いのもと、トップアスリートの視点から、身体の内側から怪我の早期回復や予防を促す栄養の重要性を発信してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331699&id=bodyimage1】
■ 吉田豊選手 コメント
「長くサッカーを続けていると、どうしても避けられないのが怪我です。スポコラは、体の内側から“回復を後押ししてくれる”感覚があります。トレーニング後や試合後のルーティンの一部として、今では欠かせません。同じように怪我に悩む選手や子どもたちにも、スポコラを通じて“ケガを恐れずプレーできる未来”を届けたいです。」
________________________________________
■ 「スポコラ」について
スポコラは、靭帯・腱・筋膜・軟骨などの結合組織をサポートするゼリー状サプリメント。I型コラーゲンペプチド・II型コラーゲン・III型コラーゲン誘導体・エラスチン・ビタミンC・ミネラルなどを独自配合し、スポーツでの怪我の早期回復や軽減にフォーカスした怪我対策の“可動域リカバリーの専用サプリメント”です。すでに多くのプロアスリートが採用しており、「怪我に強い身体づくり」を支えるブランドとして注目を集めています。
________________________________________
■ MUGEN BIONIC株式会社について
MUGEN BIONIC株式会社は、「再生栄養学で、怪我ゼロ社会をつくる。」を理念に掲げ、アスリートのリカバリーやコンディショニングを科学的にサポートする製品を開発。
プロ選手やチームへの供給をはじめ、整骨院や医療機関との連携も進めています。
【会社概要】
会社名： MUGEN BIONIC株式会社
所在地： 静岡県静岡市葵区安東2-26-22
代表者： 代表取締役 菅田貴司
設立： 2012年
事業内容： スポーツサプリメントの研究開発・製造・販売
ブランドサイト： https://mugen.zone
配信元企業：MUGEN BIONIC株式会社
