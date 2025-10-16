Wannabe Career （ワナビーキャリア）、マーケティング職限定で取引企業数100社突破 ～”キャリアの再スタート”を支援。育成型エージェントとして新しい採用の形を創出～
Web・広告業界に特化した転職支援エージェント「Wannabe Career（ワナビーキャリア）」を運営する株式会社Shareway（シェアウェイ）（東京都杉並区：代表取締役 森田吏）は、Webマーケティング職の採用取引企業数がこのたび100社を突破したことをお知らせいたします。
昨今、即戦力人材へのニーズが高まるなか、「実践力のある即戦力人材を採用したい」という企業の声に応え、Webマーケティングスクール「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」と連携した独自のキャリア支援体制が高く評価されています。その結果、Wannabe Career（ワナビーキャリア）の取引企業数は累計100社を突破し、多くの企業で導入が進んでいます。
【「即戦力人材」として活躍できるキャリア支援体制】
Wannabe Career（ワナビーキャリア）は、Web広告運用・SEO・GA4分析・SNS運用・ライティング・動画編集など、多岐にわたるスキルを備えた人材を企業に紹介。
紹介する人材は、全員が「Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）」での実務研修を修了しており、未経験からでも即戦力としての活躍が期待されています。
これにより、採用後の育成コストやミスマッチリスクの軽減にも貢献しています。
【導入企業の声（一部）】
・「職種未経験でも、基礎力と実務経験があり安心して任せられる」
・「面接時点で現場理解があり、即戦力としてスムーズに立ち上がってくれた」
・「自社に合う人材を丁寧にマッチングしてくれるので採用効率が高まった」
さらに、「地方拠点の採用支援」や「急ぎの短期採用ニーズ」にも柔軟に対応しており、多様な採用課題に寄り添っています。
【データで見るWannabe Career（ワナビーキャリア）】
・マッチング満足度：93％
・対応職種の例：
・広告運用
・SNS運用
・SEO
・GA4分析（Google アナリティクス 4）
・Webデザイン
・動画編集
・利用企業の業種：
・人材
・不動産
・教育
・広告代理店 他多数
【他社と比較してわかる導入のしやすさ】
・完全成果報酬型・初期費用無料・返金保証付き
・業界特化・実務研修済み人材の紹介に絞った高精度マッチング
▼Wannabe Career（ワナビーキャリア）についてさらに詳しく知りたい方はこちらへ
https://wannabe-pro.com/business
【取引を検討中の企業様へ】
「求人を出しても応募が来ない」「未経験者の育成に時間がかかる」そんなお悩みをお持ちの企業様へ。Wannabe Career（ワナビーキャリア）なら、「育成済・即戦力人材」をご紹介可能です。
導入事例の詳細やマッチング実績、採用事例資料をご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
▼お問い合わせはこちら
info@shareway.jp
【Shareway（シェアウェイ）について】
2012年創業。広告代理店として、延べ200社以上のプロモーションに携わった後、2020年にWebマーケター養成スクール「Wannabe Academy」、Web・広告業界特化型転職エージェント「Wannabe Career」、2023年にWebマーケターのための案件マッチングプラットフォーム「Wannabe Work」運営、その他Webマーケティング事業、クリエイティブ制作を行う。
【Wannabe Academy（ワナビーアカデミー）について】
2020年5月に開講した大人の自己実現をサポートする、クリエイティブ×Webマーケティング力養成スクール。これまで特別授業延べ15,000名（2025年9月時点）、「Webマーケターコース」受講生2,000名突破（2025年8月時点）。未経験者・経験者問わずWebマーケターとしてスキルアップを目指す人に徹底的に寄り添い、最長6ヶ月を誇る充実のサポートプログラムや、業界に先駆けて導入した実務経験を積み「未経験者から経験者」を育てるカリキュラムを提供している。さらに、時代のニーズに応じて、AIの活用法、バナーやLP制作に役立つデザインスキル、動画編集技術、そして副業としての活動を視野に入れたノウハウを学べるカリキュラムも随時取り入れている。
