「ストリートファイター」の等身大キャラが愛知県にやって来る！？　『モンスターハンターワイルズ』も体験できるカプコンストアPOPUPが期間限定で開催決定！

全国各地で開催しております、カプコンタイトルのグッズを多数取り扱った直営店舗「カプコンストア」のPOPUPショップが、大好評につき2025年11月1日(土)からイオンモール岡崎にて、11月8日(土)からイオンモール豊川にて、それぞれ期間限定で開催いたします。

「カプコンストア」は、「モンスターハンター」をはじめ、「バイオハザード」・「ストリートファイター」といったカプコンの人気キャラクターのグッズを取り揃えたカプコンのアンテナショップとなっております。





今回のPOPUPショップではキャラクターグッズの販売の他にも、『モンスターハンターワイルズ』の試遊体験会や、「ストリートファイター」シリーズの等身大フィギュアも登場いたします。皆様のご来店をお待ちしております。

※イメージ（CAPCOM STORE TOKYO店舗画像となります）過去のPOPUPショップ開催の様子

■カプコンストアPOPUP開催概要

・イオンモール岡崎

【住所】〒444-0840 愛知県岡崎市戸崎町字外山38-5 3F イオンホール

【営業時間】10：00～19:00

【開催期間】2025年11月1日(土)～11月3日(月・祝)

・イオンモール豊川

【住所】〒442-8550 愛知県豊川市白鳥町兎足1-16 3F サウスブリッジ

【営業時間】10：00～19:00

【開催期間】2025年11月8日(土)～11月9日(日)

■「ストリートファイター」シリーズより等身大フィギュアが登場！

東京ドームPOPUPにて初登場となった「ストリートファイター」シリーズのキャラクター「ジェイミー」、「豪鬼」、「A.K.I.」の等身大フィギュアが「イオンモール岡崎」と「イオンモール豊川」に登場予定！

細部までこだわった造形や、各ファイターのリアルな迫力をぜひご自身の目でご覧ください。



■『モンスターハンターワイルズ』試遊体験会を開催！

「モンスターハンター」シリーズの最新作『モンスターハンターワイルズ』を体験できる試遊体験会をカプコンストアPOPUPにて開催いたします。

試遊体験会に参加いただいた方には先着で『モンスターハンターワイルズ』オリジナルステッカーをプレゼントいたします。

ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

【開催日】 ：イオンモール岡崎 2025年11月1日(土)

イオンモール豊川 2025年11月8日(土)

【開催時間】 ：12:00～17:00

【試遊内容】 ：製品版のゲーム冒頭30分をご体験頂けます。

【ノベルティ】 ：『モンスターハンターワイルズ』オリジナルステッカー

※試遊いただいたお客様へプレゼントいたします。

※ノベルティは無くなり次第終了となります。

【注意事項】

※試遊枠には限りがあり、ご体験頂けない場合がございます。

※イベントは事前の予告なく変更・中止となる場合がございます。

※試遊内容は予告なく変更する場合があります。

■CAPCOM STORE店舗概要

・CAPCOM STORE TOKYO(カプコンストア トーキョー)

・CAPCOM STORE OSAKA(カプコンストア オーサカ)

・CAPCOM STORE＆CAFE UMEDA(カプコンストア&カフェ ウメダ)

・CAPCOM STORE ANNEX(カプコンストア アネックス)

・CAPCOM STORE SENDAI(カプコンストア センダイ)



【「カプコンストア」公式サイト】

https://www.capcom.co.jp/amusement/capcomstore/index.html

【「カプコンストア」公式X(旧Twitter)】

https://x.com/CStorejapan

