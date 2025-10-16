¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¡Ö·§ËÜ·§Ç´ðÃÏ ¿·Ä®¡×: Airbnb¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Û¥¹¥È¡×Ç§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¤Ñ¤ó¤ÀÉÔÆ°»º¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò Â¼¾å ¸ù»þ¡Ë¤¬¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤Æ2025Ç¯8·î1Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¡Ö·§ËÜ·§Ç´ðÃÏ ¿·Ä®¡×¡ÊKumamoto Panda Base Shinmachi¡§¥¯¥Þ¥â¥È¥Ñ¥ó¥À¥¥Á ¥·¥ó¥Þ¥Á¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î½ÉÇñÍ½Ìó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àAirbnb¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Û¥¹¥È¡×¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÂ¼¾å¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢³«¶È¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Ç¤ÎAirbnb¡Ö¥²¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ø¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤Å¤¯²÷µó¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎAirbnb½ÉÇñ¥²¥¹¥ÈÉ¾²Á¤ÏËþÅÀ¡ÊÁ´18·ï¡¦Ê¿¶Ñ5.0¡¢¶â¿§¤Î¥²¥¹¥È¥Á¥ç¥¤¥¹/¾å°Ì5¡ó¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¶È·î¤Î²ÔÆ¯Î¨65¡ó¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢9·î¤Ï80¡ó¡¢10·î¤ª¤è¤Ó11·î¤â80¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¹â²ÔÆ¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·×²èÄÌ¤ê¤Ë»ö¶È¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·§ËÜ·§Ç´ðÃÏ ¿·Ä®¡Ê¥¯¥Þ¥â¥È¥Ñ¥ó¥À¥¥Á ¥·¥ó¥Þ¥Á¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö·§ËÜ·§Ç´ðÃÏ ¿·Ä®¡×¤Ï¡¢·§ËÜ¾ë¤Î¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬Â©¤Å¤¯¿·Ä®¥¨¥ê¥¢¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿°ìÅïÂßÀÚ·¿¤Î¡Ö¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¡×¡ÊÎ¹´Û¶ÈË¡¾å¤Î´Ê°×½É½ê¡Ë¤Ç¤¹¡£1Æü1ÁÈ¸ÂÄê¡¦ºÇÂç9Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ²ÄÇ½¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ä¥°¥ëー¥×ÂÚºß¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ç¥£¡Ê¡ÖÏÂ¤ÎÀÅ¤±¤µ¡×¤È¡ÖËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÎÍ»¹ç¡Ë¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀß·×¤µ¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¡£ºÇ¿·¤ÎÌµ¿Í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥²¥¹¥È¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼«Í³¤ËÂÚºß¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®Wi-Fi¡¢¥Õ¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¡¢¥¨¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥Þ¥·¥ó¡¢ÉßÃÏÆâÌµÎÁÃó¼Ö¾ì2Âæ¡¢ÉßÃÏÆâµÊ±ì½ê¡Ê¼¼Æâ¤Ï´°Á´¶Ø±ì¡Ë¤ò´°È÷¤·¡¢´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÐÊý¤Î½ÉÇñ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¤È¤Ï¡Û
¡Ö¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¡×¤È¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬ÆÈ¼«¤ËÄêµÁ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê½ÉÇñ¶È¤Î±¿±Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢°Ê²¼£³¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü1ÅïÂßÀÚ·¿¤Î¸Í·ú½»Âð¡Ê¶áÎÙ¤È¤ÎÁû²»ÌäÂêËÉ»ß¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー³ÎÊÝ¡¦Ä¹´üÂÚºßÂÐ±þ¡Ë
¡üÌ±ÇñÅª±¿±Ä¼êË¡¡ÊÌµ¿Í¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¡¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨±¿±Ä¡Ë
¡üÎ¹´Û¶ÈË¡¾å¤Î´Ê°×½É½ê¡Ê¾ÃËÉ¡¦±ÒÀ¸´ð½à¤ÎÅ¬Ë¡À¤È°ÂÁ´À¡¦365Æü±¿±Ä¡Ë
¤³¤Î·ÁÂÖ¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬2015Ç¯¤«¤é·§ËÜ»Ô¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸Í·úÄÂÂß¶È¡×¡Ê¿·ÃÛ¡¦Ãó¼Ö¾ìÉÕ¤¡Ë¤ÎÈ¯Å¸·¿¤Ç¤¢¤ê¡¢¸Í·úÄÂÂß¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¹â¤¤¼ý±×À¤ÈÃÏ°è¹×¸¥¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¿·¶ÈÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÏ°èÂÎ¸³¡¦Ê¸²½È¯¿®¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
´õË¾¤¹¤ë½ÉÇñ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼«¤éÃÏ¸µ¡¦¿·Ä®¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹¡¢Ï·ÊÞ´á¶ñÅ¹¤ä·§ËÜ¾ë¤ò°ÆÆâ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³·¿ÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯10·î14Æü¤Ë·§ËÜ»ÔÀ¾¶è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¶áÄÅ¼¯ÅçµÜ ²Ð¤Î¿Àº×¤ê¡×¡Ê1000Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÅÁÅýÅª²Ðº×¤ê¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Airbnb¥²¥¹¥È¤ËÆ±¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·§ËÜ¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»ËÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤ò½ÉÇñ¼Ô¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð¤Î¿Àº×¤êÄ¾Á°¤Ë¥·¥¤¤ÎÌÚ¤¬ÂçÎÌ¤ËÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¶áÄÅ¼¯ÅçµÜ
±ê¤Î¹¶ËÉ¡§¹¶¤á¼ê¤ÏÇ³¤¨¤ë¥·¥¤¤ÎÌÚ¤ò¼ÒÅÂ¤Ë¸þ¤±Åê¤²Æþ¤ì¡¢¼é¤ê¼ê¡ÊÃÏ¸µ¤ÎÍ»Ö¡Ë¤Ï¤³¤ì¤òÃ¡¤Íî¤È¤·¤Æ¼ÒÅÂ¤ò¼é¤ë¡£
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/148546/table/4_1_42ed3ea7353109b1b1a7eef776244709.jpg?v=202510161258 ]
¡Úº£¸å¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¡Û
·§ËÜ¤Ñ¤ó¤ÀÉÔÆ°»º¤Ï¡¢ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿·§ËÜ·¿¤Î¸Í·úÌ±ÇñÎ¹´Û¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î½ÉÇñ¥²¥¹¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤¿·§ËÜ¤ËÍè¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÚºßÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·§ËÜ·§Ç´ðÃÏ¡Ê¥¯¥Þ¥â¥È¥Ñ¥ó¥À¥¥Á¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂè2ÅïÌÜ¤Î³«¶È¤â¸¡Æ¤Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢·§ËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜ¤Ñ¤ó¤ÀÉÔÆ°»º¤Î¼çÍ×»ö¶È¤Ç¤¢¤ëÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¹´Û¶È¼èÆÀ²ÄÇ½Êª·ï¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë½»Âð½ÉÇñ´ÉÍý¶È¤ÎÅÐÏ¿¿½ÀÁÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
Ë¡ ¿Í Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¤Ñ¤ó¤ÀÉÔÆ°»º
½ê ºß ÃÏ¡§ ·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¿À¿å1ÃúÌÜ15ÈÖ31¹æ
Âå É½ ¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ Â¼¾å ¸ù»þ¡Ê¥à¥é¥«¥ß¡¡¥³¥¦¥¸¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»ºÇäÇãÃç²ð¡¦ÄÂÂßÃç²ð¡¢ÄÂÂß´ÉÍý¡¢´Ê°×½É½ê±¿±Ä
¸ø¼°Ž»Ž²ŽÄ¡§ https://panda-f.com
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò·§ËÜ¤Ñ¤ó¤ÀÉÔÆ°»º
Ã´Åö¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Â¼¾å¡¡¸ù»þ¡Ê¥à¥é¥«¥ß¡¡¥³¥¦¥¸¡Ë
TEL¡§ 096-237-6018
Ìä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§ https://panda-f.com/contact/