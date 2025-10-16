【国内初*】AIコンビが掛け合いでニュースを楽しく解説！「あなた専用ニュース番組」を毎日定時にお届け。YouTube投稿も可能な動画生成AI『ドギャーン！』事前登録(特典あり)いよいよ開始

全力機械株式会社

全力機械株式会社（本社：東京都新宿区四谷、代表取締役：山本慎也）は、

革新的な情報収集AI「Gyaaaan!」（自社開発）を基盤とするAIニュース動画生成サービス『ドギャーン！』(https://dogyaan.com)の事前登録を2025年10月16日より開始します。

多忙なビジネスパーソンに対し、情報収集時間を最大90%短縮する効率化と「通勤時間を知の充電時間に変える」新しい発信体験を提供します。

2025年10月16日

そのシゴト、人工知能に任せませんか？

を合言葉に、AIや機械学習の最先端技術で社会課題の最適解を追求する全力機械株式会社は、

情報過多時代の本質的な課題解決に向け、

AIニュース動画自動生成サービス『ドギャーン！』(https://dogyaan.com)の提供開始を予定し、本日より事前登録受付を開始します。

過去多くのAIサービスのロンチを手がけ、量子コンピュータ技術を活用した医療・自治体向け最適化実績もある当社は、本サービスを情報収集AI「Gyaaaan!」の進化系として、情報収集の「読む」から「見る・体験する」へのシフトを実現し、誰もがパーソナルニュースの発信者となれる新しい情報流通の形を創造します。

ベータテスト段階で、参加者からの満足度は9割を超える高評価を得ています。

【サービス概要】AI動画生成サービス『ドギャーン！』が拓く、パーソナルニュースの革新的時代

『ドギャーン！』(https://dogyaan.com)は、ユーザーが設定したキーワードに基づき、ネット情報から選別・要約したニュースを、わずか5分程度のAIニュース動画として自動生成・配信する革新的サービスです。

当社の情報収集AI「Gyaaaan!」のコア技術と動画生成AIを統合させ、「必要な情報は、見たい時に、もう手元にある」という新しいビジョンを動画で実現しました。

（AIニュース動画の技術協力に関する情報は、ロンチ後の適切なタイミングで改めて公開予定です）

AIナビゲーターとAI解説役のコンビがニュースを楽しく演出し、完成動画はYouTubeへ簡単に公開をサポートします。

誰もが「自分のAIニュース番組」を持てる時代へと変革します。

ご利用開始はわずか数クリックで設定完了。

利用料金： 無料（一部有料プランあり/無料版には機能制限があり、有料プランの詳細は改めて公開予定です）

事前登録開始： 2025年10月16日（本プレスリリース発表時点で開始済み）

事前登録特典：サービス開始前に事前路登録された方には下記の特典があります

優先アクセス権

サービス正式リリース前に、事前登録者様限定で先行してご利用いただけます。

事前登録いただいた方は、サービス開始から最初の1ヶ月間、有料プランを無料でご利用いただけます！

📧 限定情報配信

開発進捗やリリース情報、事前登録者様に特別な情報をお届けします。クローズドベータのご案内をさせていただく可能性があります。

対応プラットフォーム： PC・スマートフォンWebブラウザ対応（iOS/Androidアプリは将来的に対応予定）

サイトURL：https://dogyaan.com

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=kZH0cjFZgFc ]

【動画1】 サービス紹介動画：24秒でわかるAIニュース体験『ドギャーン！』デモンストレーション

【『ドギャーン！』の3大特徴】AI解説とニュース動画自動生成の強み

1．キーワード抽出であなた専用5分ニュース動画

興味のあるキーワードと配信時間を設定するだけで、AIがリアルタイム収集・分析し動画を自動生成。

一般のビジネスパーソンの情報収集時間平均58分（出典：総務省「令和5年通信利用動向調査」 が根拠）を5分へ約90%短縮し、情報収集コストを大幅に削減します。

2．AIニュースを掛け合いで楽しく学べる解説

生成されたニュース動画には、音声合成・表情演出技術によるAIアバターのコンビが登場。

彼らの軽快な掛け合いと分かりやすい解説で、複雑なトピックも直感的に理解できます。

あなたの通勤5分がニューススタジオに変わります。

3．YouTube公開で発信者へ変身

新情報流通 完成したニュース動画はワンクリックでYouTubeなどに公開可能です。

個人ブランディングや企業チャンネル運営を支援します。

※著作権について：動画生成に使用する情報は、著作権法に定められた適正な引用範囲内、または許諾を得た情報源から収集されます。

公開時の著作権および事実確認の最終責任はユーザーに帰属します。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4X8mzjdnUzo ]

【動画2】 生成動画サンプル：AIニュースでコンビキャラの掛け合いデモ（動画リンク）

『ドギャーン！』が創造する、未来の活用法（想定されるユースケース）

当サービスは、単なる個人ツールを超えて社会的インパクトを生み出すポテンシャルを秘めています。

毎朝の通勤電車で情報格差を解消

毎朝通勤電車でドギャーン！動画を視聴することで、自分の知りたい専門情報を自動かつ効率的にキャッチアップ。

わずか5分で、その日のビジネスに必要な専門情報や競合情報を把握し、通勤時間を「知の充電時間」に変革します。

営業職・専門職の「インテリジェンス・ツール」として

顧客や業界の最新ニュース・関連商品のアップデートを短時間で即座に把握。顧客との質の高い雑談のフックにも有効です。

企業内での情報共有革命 部署やプロジェクトごとに必要な業界ニュースを自動動画化、朝礼や会議前の情報共有コストを大幅に削減します。

個人ブランディング／ニッチ専門メディア化（SNS・YouTube）

専門分野の最新情報を毎日動画発信。

YouTubeチャンネルの登録者や影響力の最大化をお手伝いします。

教育現場での応用と地域活性化

教師が設定したキーワードで最新研究や歴史的背景を自動生成。多言語対応の語学学習にも。ローカルニュースを地域住民向けに発信し、情報格差を解消します。

投資家・トレーダーの情報武装

銘柄や市場動向の背景を短時間で把握、迅速な意思決定をサポート。

趣味・ライフスタイルの深化

特定のゲーム・アーティスト・スポーツに関する最新情報を毎日動画で取得。

Gyaaaanが解決した情報検索の課題、その進化が『ドギャーン！』の基盤に

『ドギャーン！』は、下記のようなWeb情報検索の課題を解決した当社の情報収集AI「Gyaaaan!」によって厳選された情報を元に、「動画」を生成・配信するプラットフォームへと大進化して生まれたサービスです。

情報過多によるノイズ化をGyaaaan!が解決済み

ネット上の膨大なコンテンツは「量」が優先され、真に重要なニュースが埋もれがちな問題を解決します。

検索エンジンの歪みをGyaaaan!が解決済み

SEO対策やアルゴリズムの偏りで、特定トピックに偏重した情報ばかりが表示されるといった問題を解決します。

読解時間の不足もGyaaaan!が解決済み

ビジネスパーソンや学生など、多忙なユーザーは長文記事を読む時間が取れないという課題を解決します。

個別最適化不足もGyaaaan!が解決済み

「みんな向け」の情報提供では、個々人の関心や目的に応じた最適化が困難であるという課題を解決します。

これらのネット検索の問題・課題を解決した、ドギャーン！の基盤である情報収集・配信ツールのサービスGyaaaan!について詳しくは下記のリンクからご覧ください。

Gyaaaan公式サイト：https://gyaaaan.com/

Gyaaanのプレスリリース

「情報をネットで検索しない、むしろ検索は損失になる」時代が到来。個人利用もできる情報収集サービス『Gyaaaan（ギャーン）』無償オープンベータ提供開始。ネット上の情報収集シーンを効率的に変革する(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000052416.html)

【導入かんたん無料】早く正確な情報収集、楽に注目される最新ニュースをいち早く自動ツイートしたい。『Gyaaaan』サブスク版でインフルエンサーにも必携なツールへ大進化(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000052416.html)

【全力機械株式会社について】

「そのシゴト、人工知能に任せませんか？」

今までは人にしかできなかったシゴト。

これからは人工知能に任せましょう。

人工知能や機械学習などを通じたシステムの構築や提案で、人間の仕事をより楽にし自由な時間を獲得しよう、人間らしい豊かさを実現しようという目標を持つ。

仕事の最適化はなにもデジタル面での改革だけではなく、顧客の真の目標達成のためには、「デジタル導入が不要」という選択肢も含めて提案できるプロの技術者集団。

量子アニーリングという特化型量子コンピュータを使って、企業・政府・地方自治体向けに従来型のコンピュータではできないタイプの業務最適化という、最先端技術のコンサルティングも扱っている。



本社： 〒160-0004 東京都新宿区四谷２丁目８番８号 第５三和ビル 802号室

代表者： 山本 慎也（やまもと しんや）

設立： 2018年11月1日

資本金： 783万円 URL： https://zenryokukikai.com/

事業内容： 人工知能（AI）研究開発業務・ITコンサルティング・量子コンピュータコンサルティング

【本プレスリリース作成協力】

矢野芳典（やの よしのり）： 迷宮商会・VR広告社

にゃ～の♪(https://wondernote.net/event/dbea9445-99f7-446a-9774-edff13d85ee6)： VR広告社・Quest_Android_iOSユーザの会(https://wondernote.net/event/dd060f97-f4fe-49f1-a623-ce5b240f8b1d)・バーチャルアイドル芸能事務所YTV(https://www.youtube.com/@YTV360)



本プレスリリースPDFファイルダウンロード：https://prtimes.jp/a/?f=d52416-17-23be2b1b8563a979decefc7720ee5054.pdf(https://prtimes.jp/a/?f=d52416-17-23be2b1b8563a979decefc7720ee5054.pdf)

【脚注セクション】

*国内初について：当社並びにAI専門家調べ。AI解説をするコンビによる掛け合いとキーワードベースの毎日ニュース動画生成とYouTube投稿機能を統合したサービスとして（2025年10月現在）。

**情報収集にかける時間について：総務省「令和5年通信利用動向調査」（平均58分）に加え、オウケイウェイヴ総研調査（平均1.6時間=96分）、コクヨ調査（平均1.6時間=96分）などの各種データに基づき、情報収集時間の平均を58分以上と推定しています。