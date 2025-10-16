観光施設チケットと高速道路周遊パスがセットでお得！「ぶらり中国　おりづるタワードライブパス」を販売します

西日本高速道路株式会社

NEXCO西日本は、おりづるタワー株式会社が運営する「おりづるタワー」のチケットとのセット購入で利用できるお得な高速道路の周遊パス「ぶらり中国 おりづるタワードライブパス」（以下「本ドライブパス」）を販売します。

本ドライブパスは、中国地方の対象エリア内の高速道路がお得に利用できるドライブパスと「おりづるタワー」のおりづる投入体験付き入場チケットをセットで購入することで、通常のドライブパスよりもお得な料金でご利用できるプランです。

この機会にぜひ高速道路を利用して「おりづるタワー」等の観光スポットへ足を運んでいただき、魅力あふれる中国地方の旅をお楽しみください。

１．商品概要

本ドライブパスは、中国地方の対象エリア内の高速道路がお得に利用できるドライブパスと「おりづるタワー」のおりづる投入体験付き入場チケット（以下「チケット」）をセットでご購入いただくと、通常のドライブパス（ぶらり中国ドライブパス）の販売価格より普通車1,000円、軽自動車等800円（税込）お安くご利用いただけるプランです。

「おりづるタワー」の概要は 別紙１ （181KB） を、「おりづるタワー」のチケットの詳細は下記５「「おりづるタワー」のチケット」をご覧ください。

２．販売開始日等

○申込開始日：令和7年9月1日（月曜）14時

○利用開始日：令和7年9月3日（水曜）

・交通混雑期など利用できない期間があります。詳細は、NEXCO西日本のWEBサイト

「みち旅」からご確認ください。

「みち旅」▶https://www.michitabi.com/

・本ドライブパスの販売は予告なく終了する場合があります。

３．対象車種

ETC無線通信で通行する普通車および軽自動車等（二輪車を含む）

４．ドライブパス利用料金等

本ドライブパスの利用料金は以下のとおりです。（「おりづるタワー」のチケット料金は含みません。）

※（）内は、現在販売中のぶらり中国ドライブパスの料金

・本ドライブパスは、同一ETCカードにつき、1月1日から12月31日までの間で年4回までお申込み可

能です。

・本ドライブパスの申込回数には、現在販売中の「ぶらり中国ドライブパス」の申込回数は含まれま

せん。

・周遊エリアの詳細は 別紙2 （182KB） をご覧ください。

５．「おりづるタワー」のチケット

○券種及び販売価格

・本ドライブパスの割引料金適用には、大人1名以上のチケットを購入する必要があります。

○有効期限

購入日から3か月

○注意事項

チケットについてはご購入後の変更・解約はできません。

６．申込方法等

○申込方法

（１）ドライブパスの申込み

最初に、NEXCO西日本のウェブサイト「みち旅」から本ドライブパスをお申し込みください。

利用開始日の前日23時59分まで申込み可能です。

「みち旅」

（２）「おりづるタワー」のチケットの購入

本ドライブパスお申込み後、ドライブパスのお申込み完了時の画面または申込完了メールにて

ご案内するチケット購入サイト（※）からチケットをご購入ください。利用開始日の前日23時

59分までにご購入ください。

※リンクティビティ株式会社が運営するeチケット購入プラットフォーム



○注意事項

期限内におりづるタワーのチケットの購入が完了しなかった場合、ドライブパスの申込みは無効とな

ります。

７．利用特典

・サービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）で使える割引クーポン

NEXCO西日本管内のSA・PAで税込1,000円以上のお買い物・お食事をされた場合にご利用いただける100円割引クーポンを進呈いたします。詳細は 別紙3 （707KB） をご覧ください。

【別紙1】おりづるタワーのご紹介 （181KB）

【別紙2】「ぶらり中国 おりづるタワードライブパス」の周遊エリア （182KB）

【別紙3】特典のご案内・クーポン利用可能箇所 （707KB）

