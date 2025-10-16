【参加者募集中】横浜の未来を用意する ～「特別市」の早期法制化へ～「特別市」シンポジウムを12月14日（日）に開催します！

横浜市

横浜市は、新たな大都市制度「特別市」の法制化の実現を目指しています。

この度、より多くの市民の皆様に「特別市」のことを知っていただくために、シンポジウムを開催いたします。

シンポジウムの第１部では、一橋大学教授の辻琢也さんにご講演いただき、「特別市」について分かりやすくお伝えします。第２部では、横浜市在住の俳優の紺野美沙子さんをゲストに迎え、辻琢也さん、山中竹春横浜市長の３人が登壇し、「特別市」をテーマに横浜の未来について語り合います。

１ 開催概要

(1) 日 時 令和７年12月14日（日） 13時30分～15時30分（開場13時）

(2) 定 員 300名（参加費無料・事前申込制）

(3) 主 催 横浜市

２ 会場案内

鶴見公会堂（鶴見区豊岡町２-１ フーガ１ ６階）

ＪＲ京浜東北線「鶴見駅」西口下車 徒歩１分

京急線「京急鶴見駅」下車 徒歩５分（改札出て西口へ）

３ プログラム

≪第１部 基調講演≫

登壇者：辻 琢也さん（一橋大学教授）

≪第２部 パネルディスカッション≫

登壇者：山中 竹春（横浜市長）、紺野 美沙子さん（俳優・朗読座主宰）、辻 琢也さん

４ 申込締切

12月10日（水）

※申込者多数により参加不可の場合は12月11日（木）までにご連絡します。

５ 申込方法

１.申込みフォーム

ウェブページから申込みください。

https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18c23d7b-5b5f-4d34-85fd-8b18a1202577/start

２.FAX

045-663-6561

FAX 申込用紙（チラシ裏面）に記入の上、送信してください。

６ 問合せ

https://prtimes.jp/a/?f=d13670-1772-d903c1600075a266932148192aa995dd.pdf

政策経営局制度企画課

TEL:045-671-2952