【参加者募集中】横浜の未来を用意する ～「特別市」の早期法制化へ～「特別市」シンポジウムを12月14日（日）に開催します！

横浜市

横浜市は、新たな大都市制度「特別市」の法制化の実現を目指しています。


この度、より多くの市民の皆様に「特別市」のことを知っていただくために、シンポジウムを開催いたします。


シンポジウムの第１部では、一橋大学教授の辻琢也さんにご講演いただき、「特別市」について分かりやすくお伝えします。第２部では、横浜市在住の俳優の紺野美沙子さんをゲストに迎え、辻琢也さん、山中竹春横浜市長の３人が登壇し、「特別市」をテーマに横浜の未来について語り合います。





１ 開催概要

(1)　日 時　令和７年12月14日（日） 　13時30分～15時30分（開場13時）


(2)　定 員　300名（参加費無料・事前申込制）


(3)　主 催　横浜市


２ 会場案内

鶴見公会堂（鶴見区豊岡町２-１　フーガ１　６階）


ＪＲ京浜東北線「鶴見駅」西口下車　徒歩１分


京急線「京急鶴見駅」下車　徒歩５分（改札出て西口へ）





３ プログラム

≪第１部 基調講演≫


登壇者：辻 琢也さん（一橋大学教授）


≪第２部 パネルディスカッション≫


登壇者：山中 竹春（横浜市長）、紺野 美沙子さん（俳優・朗読座主宰）、辻 琢也さん


４ 申込締切

12月10日（水）


※申込者多数により参加不可の場合は12月11日（木）までにご連絡します。


５ 申込方法

１.申込みフォーム


　ウェブページから申込みください。


　https://shinsei.city.yokohama.lg.jp/cu/141003/ea/residents/procedures/apply/18c23d7b-5b5f-4d34-85fd-8b18a1202577/start


２.FAX


　045-663-6561


　FAX 申込用紙（チラシ裏面）に記入の上、送信してください。


https://prtimes.jp/a/?f=d13670-1772-d903c1600075a266932148192aa995dd.pdf

６ 問合せ

政策経営局制度企画課


TEL:045-671-2952