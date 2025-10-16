【Yahoo!天気アプリ】「みんなの投稿」ウィジェットの提供をAndroidで開始

LINEヤフー株式会社

https://weather.yahoo.co.jp/weather/promo/app/

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供する累計6,800万ダウンロード（※1）を突破した「Yahoo!天気」アプリは、ユーザー参加型の投稿機能「みんなの投稿」ウィジェット（以下、本ウィジェット）の提供を開始しました。本ウィジェットはAndroid版のみの提供で、バージョン11.12.1から利用が可能です。

本ウィジェットでは、「Yahoo!天気」アプリを起動することなく、地域ごとのリアルタイムな天気の投稿をひと目で確認できます。これにより、ユーザーは天候が不安定な時なども簡単に投稿から天気状況を確認し、備えに役立てられます。また、本ウィジェットの地図部分をタップすると、「Yahoo!天気」アプリの「みんなの投稿」モードに遷移します。登録地点を現在地に設定している場合は、ウィジェット右下に投稿ボタンが表示され、タップするだけで投稿画面に移動できます。

さらに、本ウィジェットは画面サイズに応じて調整できるレスポンシブデザインを採用しており、表示サイズをユーザーが自由に変更できます。また、地図の縮尺を「広域」「標準」「詳細」の3段階から選択できるほか、ライトモードとダークモードの切り替えにも対応しており、利用シーンや好みに合わせたカスタマイズが可能です。

「みんなの投稿」モードは、近年のゲリラ豪雨や急な気温変化など天候の不安定さが増す中で、天気への備えの判断材料の一つとして活用してもらうことを目的に提供する機能です。2025年2月に前身の「みんなの天気」からリニューアルし、「雨雲レーダー」と同じ地図上で確認できるようになりました。「雨雲レーダー」上でモードを切り替えるだけで簡単にその地点のユーザーによる天気投稿が閲覧でき、「ゆるい投稿が楽しい」とSNSでも話題になりました。また、9月には写真投稿機能も追加しています（※2）。

※1 2025年8月末時点

※2 Yahoo!天気アプリ、「みんなの投稿」モードに写真投稿機能を追加（2025年9月29日）

https://www.lycorp.co.jp/ja/news/release/019600/

ウィジェットのイメージ

ウィジェットの設定方法

1. スマートフォンのホーム画面で、何も表示されていない部分を長押しし、「ウィジェット」を選択します。

2. ウィジェット一覧から「Yahoo!天気」（Y!天気）のウィジェットを選択します。

3. ウィジェットの種類を選び、長押ししてホーム画面に設置します。

4. ウィジェットのサイズは、設置済みのウィジェットを長押しすると変更できます。その他の設定は、アプリの「メニュー」→「アプリの設定」→「ウィジェット設定」から更新できます。

LINEヤフーは、『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げ、「Yahoo!天気」を通じて今後もユーザーの生活に寄り添い、安全で快適な暮らしに貢献するサービスの提供を目指していきます。

「Yahoo!天気」アプリ：https://weather.yahoo.co.jp/weather/promo/app/