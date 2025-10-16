AGEST、Japan IT Week 秋 2025「ソフトウェア＆アプリ開発 展」出展のお知らせ

株式会社AGEST

先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援する株式会社AGEST(本社: 東京都文京区、代表取締役 社長執行役員 CEO: 二宮 康真、以下、「AGEST」)は、2025年10月22日(水)から10月24日(金)の3日間、幕張メッセで開催されるRX Japan株式会社主催のJapan IT Week 秋 2025「ソフトウェア＆アプリ開発 展」に出展することをお知らせいたします。

当社は「SAVE the DIGITAL WORLD」をミッションに掲げ、先端品質テクノロジーを活用してソフトウェアの品質・安全性向上を支援するサービスを提供しています。

今後も多様化するQAニーズに幅広く対応したソリューションを提供することでグローバルNo.1のQAカンパニーを目指すと共に、当社のスペシャリストによる豊富な支援実績をベースに、お客さまが抱える品質課題を解決へ導きます。



■Japan IT Week 秋 2025「ソフトウェア＆アプリ開発 展」概要

開催期間：2025年10月22日（水）～ 2025年10月24日（金）

開催時間：10:00～17:00

会場 ：幕張メッセ

当社展示ブース：小間番号：A4-42

主催者 ：RX Japan株式会社

展示招待券のお申し込み（無料）はこちら(https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/8WAriIiBMAdlg4lIerE//XMpnruKa6zE=&co=web_autumn_jp_navi)

■当社出展内容

今回の展示では、開発プロセスの品質向上とセキュリティ対策など、皆様の品質課題解決のためのソリューションをご紹介いたします。

AIがバグを検出し、開発初期段階から品質担保と効率化を支援する「AIデバッグサービス」に加えて、専門家による「ソフトウェアテスト第三者検証サービス」やコスト削減に貢献する「テスト自動化サービス」により、お客様に最適なQA体制をご提案します。

さらに、サプライチェーンの安全性を確保する「SBOM定期レポートサービス」や「脆弱性診断サービス」もご紹介し、品質保証の観点から包括的なセキュリティ対策をご提案します。

また、ブースにてヒアリングにご協力いただいた方には、先着で食器用洗剤をプレゼントいたします。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

以上

※ すべてのブランド、製品名、会社名、商標、サービスマークは各社に権利が帰属します。

【AGESTについて】

AGESTは、ソフトウェアテストサービスやセキュリティサービスの提供を通じて、お客様のプロダクトの品質向上に貢献するとともに、高度デジタル社会の発展への貢献を目指してまいります。

https://agest.co.jp

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社AGEST IR広報室 広報担当

Mail:ml-pr@agest.co.jp

Tel:03-5333-1246