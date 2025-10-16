「高良くんと天城くん」「兄貴の友達」のはなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディングアクリルコースターなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「高良くんと天城くん」「兄貴の友達」の商品13種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて「高良くんと天城くん」「兄貴の友達」の商品の受注を10月10日（金）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/1423?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

はなげのまい先生描き下ろしイラストの高良瞬、天城太一、柿本健、田中優也、田中隼人、瀬川拓海、香取康介、山崎聡をメインにデザインしました。

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディングアクリルコースター

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 柿本健&田中優也 公園ver. アクリルコースター AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径80mm 厚み：3mm

特典：（約）80×75mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディングアクリルカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬&田中隼人&柿本健 公園ver. アクリルカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディンググリッター缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 香取康介&天城太一&山崎聡 公園ver. グリッター缶バッジ AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 柿本健&田中優也 公園ver. イラストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. トレーディングポストカード

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬&天城太一 公園ver. ポストカード AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,875(税込)

種類 ：全25種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬 公園ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全8種（高良瞬、天城太一、柿本健、田中優也、田中隼人、瀬川拓海、香取康介、山崎聡）

サイズ：本体：（約）28.1×10.2cm 台座：（約）直径9.7cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. 集合BIGアクリルスタンド

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全2種（高良瞬&天城太一、柿本健&田中優也）

サイズ：本体：（約）21.4×11.3cm 台座：（約）10.5×3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬 公園ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（高良瞬、天城太一、柿本健、田中優也、田中隼人、瀬川拓海、香取康介、山崎聡）

サイズ：本体：（約）19.9×7.4cm 台座：（約）6.2×2.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 公園ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬 公園ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全10種（高良瞬、天城太一、柿本健、田中優也、田中隼人、瀬川拓海、香取康介、山崎聡、高良瞬&天城太一、柿本健&田中優也）

サイズ：（約）11.3×10.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼はなげのまい先生 描き下ろし 放課後ver. トレーディングアクリルコースター

はなげのまい先生描き下ろしイラストの高良瞬、天城太一、柿本健、田中優也、田中隼人、瀬川拓海、香取康介、山崎聡をアクリルコースターに仕上げました。

お部屋やオフィスなど、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「はなげのまい先生 描き下ろし 高良瞬&天城太一 放課後ver. アクリルコースター AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径80mm 厚み：3mm 特典：（約）80×75mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングミニアクリルスタンド

高良瞬、天城太一、田中隼人、瀬川拓海のカラーイラストをアクリルスタンドに仕上げました。

コレクションしやすいミニサイズのアクリルスタンドです。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「田中隼人&瀬川拓海 ミニアクリルスタンド AMNIBUS＆アニメイト限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）45×30mm 台座：（約）35×17mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディングダイカットステッカー

高良瞬、天城太一、田中隼人、瀬川拓海のカラーイラストをダイカットのステッカーに仕上げました。

合成紙にコーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「高良瞬&天城太一 ダイカットステッカー イベント＆AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \4,400(税込)

種類 ：全8種

サイズ：本体：（最大約）90×63mm 特典：（約）89×50mm

素材 ：紙、PP

▼トレーディング原作コマイラストカード

高良くんと天城くん、兄貴の友達、兄貴の友達 僕らのおうちの原作コマをイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「高良くんと天城くん 原作コマイラストカード イベント＆AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \6,600(税込)

種類 ：全24種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

(C)hanagenomai/KADOKAWA 2025