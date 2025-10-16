栗好き必見！贅沢に頬張る “モンブランパフェ” 【THE NEW NORMAL】から秋限定で登場。

■ 紅葉色の層が描く、秋のグラデーション。“和栗の余韻” が香る贅沢な時間を

株式会社そら

秋の訪れを感じる季節、香り高い栗を贅沢に味わう特別なスイーツが登場。

ほくほくとした栗の甘みを存分に楽しめる、モンブラン仕立ての贅沢パフェは、紅葉色の層が彩る、見た目も美しい、秋限定の一杯です。

「秋の訪れ 和栗の余韻パフェ」

主役は、じっくりと時間をかけて仕上げた国産栗の自家製渋皮煮。

栗の深い香りとほっくりとした甘みを、モンブランクリームやマロンアイス、マロンガナッシュと重ね、栗本来の魅力を余すことなく引き出しました。

洋梨のコンポートやベリーの爽やかな酸味、ショコラのほのかな苦味をアクセントに加え、最後の一口まで味の変化を楽しめる構成に。

仕上げには、葉を模したチュイールやチョコレートを添え、紅葉を思わせる秋景色をグラスの中に映し出しました。

販売価格：3,600円（税込）

提供期間：2025年10月11日（土）～ 11月末まで

※数量限定のため、売り切れ次第終了となります。

旬の味覚が幾重にも重なり合う、秋だけの特別なパフェ。

この季節にしか味わえない “和栗の余韻” を、ぜひお楽しみください。

■ THE NEW NORMAL

【THE NEW NORMAL】は、全国から取り寄せた今しか味わえない旬の国産フルーツを贅沢に堪能できる “パフェ専門店” 。レコードが奏でる心地よい音色に包まれた落ち着きのある空間は、女子会やデートにもおすすめです。夜は暖炉を囲み、炎のゆらめきを眺めながら、ゆったりと。

こだわりのパフェとともに優雅な時間をお楽しみいただけます。

【 店舗情報 】

THE NEW NORMAL

所在地 ｜東京都渋谷区恵比寿南2-3-13 山燃ビル2階

電話番号｜03-6303-1232

営業時間｜【 月～金・祝前日・祝後日 】11:30~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

【 土日祝日 】11:00~23:30 (L.O 料理22:30｜ドリンク23:00)

Instagram｜https://www.instagram.com/tnn_ebisu/

食べログ ｜https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13293635/dtlmenu/

公式HP ｜https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251016_Chestnut(https://the-new-normal.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251016_Chestnut)

【 会社概要 】

会社名｜株式会社そら

所在地｜ 東京都渋谷区神宮前6-23-2 第25SYビル9F

代表者｜ 都築 学

事業内容｜飲食事業 レストランホテル事業 スポーツストレッチ事業 海外事業 コンサルティング事業 カーセールス事業 シェアハウス&シェアオフィス事業 トレーニング事業 フェイシャルエステ事業

https://www.sola-japan.co.jp/