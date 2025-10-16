幸福度が高いと大好評のジョナサン「早生みかんスイーツ」が待望の復活！！

写真拡大 (全10枚)

株式会社すかいらーくホールディングス

　株式会社すかいらーくレストランツ（本社・東京都武蔵野市、代表取締役社長　中島　尚志）が運営するジョナサンでは、2025年10月23日（木）より、早生（わせ）みかんスイーツを販売いたします。



※画像はイメージです

【 ジョナサン ｜早生（わせ）みかんスイーツのポイント】


１.糖度12度以上で甘く、とろけるような食感と果汁の多さが特徴の和歌山県有田産・早生（わせ）みかんを使用（※）



２.約28cmもの高さのジョナパフェDXは、早生（わせ）みかんを4個使用！



３.新作の“早生（わせ）みかん大福”が加わって、今年はラインアップが全5種類に拡充！



※みかんゼリー、オレンジソースに含まれるみかんは、和歌山県有田産以外を使用しています



■詳細URL


https://www.skylark.co.jp/jonathan/menu/dessert_oct/index.html



■対象店舗


ジョナサン全店


※一部店舗により販売有無、価格が異なる場合があります


※販売期間は予定。予告なく販売を終了する場合がございます


※モーニング時間帯（∼10:30am）を除く



■対象期間


2025年10月23日（木）～ 12月10日（水）



ジョナサンの早生（わせ）みかんスイーツ　概要

今年も季節を先取り！果汁たっぷりしあわせ“早生みかん”を堪能

【昨年のお客様の声】幸せ盛りすぎ等、ご好評の声が多数だった第1弾


・ジョナサンのみかんパフェ食べて幸福度チャージしたい


・みかんがとても甘くて美味しかったです！


・ぜったい食べに行くので来年以降もよろしくお願いします


・みかんの糖度が高くて濃くてジューシーで幸せ盛りすぎ




＼早生みかん4個使用！／


季節のジョナパフェDX（早生みかん）


1,499円（税込1,649円）


豊かな甘みと適度な酸味のバランスが良い早生みかんを贅沢に4個使用。ボリュームがありながらもぺろりと食べられる爽やかな味わいに仕立てました。








季節のジョナパフェ（早生みかん）


899円（税込989円）


早生みかん1.5個使用。爽やかなみかんと濃厚な北海道ソフトクリームが相性抜群。自家製みかんゼリーもたっぷり入ったパフェです。







<パフェの中身>


早生みかん・みかんゼリー・北海道ソフトクリーム・コーンフレーク・オレンジソース・プリッツロースト塩バター・バニラアイス・ホイップ・アロエ




＼初登場／


ワルトミカンデル（早生みかん大福）


699円（税込769円）


もちもちのぎゅうひで早生みかんとマスカルポーネクリーム、あんこを包みました。大福の上にはソフトクリームをON。






早生みかんとヨーグルトのミニパルフェ


399円（税込439円）


さっぱりとしたみかんゼリーとヨーグルトのコンビネーションは、食後のデザートにもぴったりです。








自家製プリンのジョナサンデー（早生みかん）


699円（税込769円）


早生みかんとなめらかな自家製プリン、ソフトクリームの組み合わせが絶妙です。







<サンデーの中身>


早生みかん・みかんゼリー・自家製プリン・北海道ソフトクリーム・コーンフレーク・オレンジソース・プリッツロースト塩バター・ホイップ




※北海道ソフトクリームは、北海道産乳原料を使用しています


※みかんゼリー、オレンジソースに含まれるみかんは、和歌山県有田産以外を使用しています


SNSキャンペーン

■対象期間


2025年10月23日（木）～10月29日（水）



■方法


ジョナサン公式X（@jona_official_）をフォロー＆対象ポストをリポスト



■賞品


・和歌山県産八朔＆夏みかん果汁100％（濃縮果汁還元）


　JOIN　結朔　330ml12本入り×10名様


・食事券500円分×50名様







八朔と夏みかんをほど良くブレンドしたコクと香り豊かなジュースです。



有田みかんについて

「有田みかん」は、400年以上前から、山の傾斜地に石積み階段園を築いた果樹園で栽培しており、「有田(ありだ)・下津(しもつ)地域の石積み階段園みかんシステム」として世界農業遺産に認定されています。


自然と調和した伝統的な栽培方法と光センサーなどの最新技術でAQ（有田クオリティ）が保たれた糖度12度以上のみかんをお届けしています。糖と酸のバランスが絶妙なみかんの味をぜひご賞味ください。












※画像はすべてイメージです


ジョナサン情報

現在楽しめるジョナサンのメニュー情報はこちら▼


●ジョナサンホームページ　URL：https://www.skylark.co.jp/jonathan/



アプリ限定のクーポンや、すかいらーくポイントもたまる・つかえる「すかいらーくアプリ」のダウンロードはこちら▼


●すかいらーくアプリダウンロード　URL：https://www.skylark.co.jp/cross_brand/coupon/index.html



各種SNSアカウントはこちら▼


●ジョナサンX URL：https://twitter.com/jona_official_


●Instagram　URL：https://www.instagram.com/skylark.jp/(https://www.instagram.com/skylark.jp/)


●Facebook　 URL：https://www.facebook.com/skylark.jp(https://www.facebook.com/skylark.jp)


●YouTube URL：https://www.youtube.com/channel/UCFM8HWIzSKnNWNkGH6kJcWQ/videos