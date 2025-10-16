〈ミッフィー生誕70周年！〉子どものためのアート入門『ミッフィーとはじめてのアート』10月27日発売！　フェルメール、草間彌生、モネ、ピカソ…アートのエッセンスをミッフィーと一緒に楽しむ本！

河出書房新社『ミッフィーとはじめてのアート』

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、子どものためのアート入門書『ミッフィーとはじめてのアート』（税込1,892円）を2025年10月27日に発売いたします。

2025年は、ミッフィー生誕70周年！

現在、「誕生70周年記念 ミッフィー展」が日本全国をまわり、各地で人気をはくしています。

記念すべき今年に発売するのは、子どものためのアート入門書『ミッフィーとはじめてのアート』。

フェルメール、草間彌生、モネ、ゴッホ、マグリット、ピカソ…世界中の有名なアーティストのアート作品とミッフィーの絵を並べてじっくり見ることで、絵を見る楽しさやいろいろな発見が得られます。

●アートのエッセンスを、ミッフィーのやさしい言葉で紹介！

フィンセント・ファン・ゴッホは へやを かたづけて えに かいた。

おとうとの テオに みてほしかったんだ。

『ミッフィーとはじめてのアート』

おとこのひとたちは あまつぶみたいに そらから おちてきているのかな？

それとも ふうせんみたいに うきあがっていくところ？

『ミッフィーとはじめてのアート』

本書は、子どもはもちろん、大人も夢中になれる、何度も読みかえしたくなるアート絵本です。

19～20世紀に活躍したアーティストを中心に、バラエティ豊かなアート作品を紹介。アートにふれるはじめての1冊としても、アートを愛する方への心なごむプレゼントとしても、最適な1冊になりました。巻末には、ディック・ブルーナの絵本ができるまでの工程も載っているので、絵本がより身近に感じられます。

ミッフィー生誕70周年を彩る、子どものためのアート入門書『ミッフィーとはじめてのアート』の発売に、ぜひご注目ください！

●ディック・ブルーナ え

オランダのユトレヒト生まれ。絵本作家およびグラフィックデザイナーとして活躍。「ミッフィー」シリーズなどの絵本は、世界で50言語以上に翻訳されてロングセラーとなり、世代を超えて多くの人に愛されている。

●新刊情報

書名：ミッフィーとはじめてのアート

え：ディック・ブルーナ

仕様：A4変形／並製／64ページ

発売日：2025年10月27日

税込定価：1,892円（本体価格1,720円）

ISBN：978-4-309-25797-6

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309257976/

※電子書籍の発売予定はありません。

●「誕生70周年記念 ミッフィー展」全国巡回中！

誕生70周年記念 ミッフィー展 https://miffy70.exhibit.jp/

・横浜会場

会期：2025年9月13日（土）～11月4日（火）

会場：そごう美術館（そごう 横浜店）

詳細：https://sogo-museum.jp/

・名古屋会場

会期：2025年12月6日（土）～1月18日（日）

会場：松阪屋美術館（松阪屋 名古屋店）

詳細：https://www.matsuzakaya.co.jp/nagoya/museum/