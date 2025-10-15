週刊写真速報にて「角丸写真の販売開始」掲載

株式会社クロスワン

株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区）が展開するネットプリント事業「角丸写真」が、様々な業界での関心を集めています。



写真業界専門紙『週刊写真速報』（発行：有限会社写真速報社）でも一部ご紹介いただくなど、各方面での反響が広がっております。



週刊写真速報10/10（金）号


■ ちいさな手にも、やさしい写真


やさしい雰囲気が魅力の角が丸い写真「角丸写真」の販売をはじめました。


手に取ったときの柔らかさが、写真の印象をより一層引き立てます。


やわらかな雰囲気と、思い出をそっと包むかたち。


家族で眺めるひとときにぴったりです。


小さなお子さまが手に取っても安心です。


写真って、触れて楽しめるものなんだって感じてほしい・・・。


そんな想いでつくりました。


見た目にもやわらかく、飾ったときの印象もやさしくなる、


ご家族で安心して楽しめる一枚です。



まるくて、やさしい写真「角丸写真」

■ 発売記念キャンペーン


価格：1枚あたり 12 円（税込）


期間：10月10日（金）～11月30日（日）


対象：角丸写真 Lサイズ のご注文すべて


備考：通常価格は 18 円（税込）。キャンペーン終了後は通常価格に戻ります。



■ 販売サイト


　・ABC, デジカメプリント　https://photo-cross.jp/


　・ABC, 格安ネットプリント　https://light.sml-pro.com/



■ 『週刊写真速報』本誌について


本記事の詳細は、『週刊写真速報』2025年10月10日号をご確認ください。
※当リリースでは誌面の表紙画像のみ掲載しております。
本文内容はご購入のうえご覧ください。



週刊写真速報は、写真業界の動向や技術・経営に関する最新情報を専門的に取り扱う老舗業界紙であり、全国の写真関連事業者にとって欠かせない情報源となっています。


ぜひ、ご覧ください。



★各種詳細はこちら


有限会社写真速報社


東京都中央区日本橋橋本町1-6-3 ダイヤモンドマンション803


03-6225-2940



【会社概要】


■株式会社クロスワン


所在地：東京都豊島区千早2-38-16　クロスビル


代表者：代表取締役　品川 あきら


TEL：03-5986-1118


事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング　等


設立：1990年1月


URL：https://www.9631.co.jp/


■本件に関するお問い合わせ


株式会社クロスワン（デジカメプリント事業部）


TEL：0120-527-377


Email：shop@photo-cross.jp