週刊写真速報にて「角丸写真の販売開始」掲載
株式会社クロスワン（本社：東京都豊島区）が展開するネットプリント事業「角丸写真」が、様々な業界での関心を集めています。
写真業界専門紙『週刊写真速報』（発行：有限会社写真速報社）でも一部ご紹介いただくなど、各方面での反響が広がっております。
週刊写真速報10/10（金）号
■ ちいさな手にも、やさしい写真
やさしい雰囲気が魅力の角が丸い写真「角丸写真」の販売をはじめました。
手に取ったときの柔らかさが、写真の印象をより一層引き立てます。
やわらかな雰囲気と、思い出をそっと包むかたち。
家族で眺めるひとときにぴったりです。
小さなお子さまが手に取っても安心です。
写真って、触れて楽しめるものなんだって感じてほしい・・・。
そんな想いでつくりました。
見た目にもやわらかく、飾ったときの印象もやさしくなる、
ご家族で安心して楽しめる一枚です。
まるくて、やさしい写真「角丸写真」
■ 発売記念キャンペーン
価格：1枚あたり 12 円（税込）
期間：10月10日（金）～11月30日（日）
対象：角丸写真 Lサイズ のご注文すべて
備考：通常価格は 18 円（税込）。キャンペーン終了後は通常価格に戻ります。
■ 販売サイト
・ABC, デジカメプリント https://photo-cross.jp/
・ABC, 格安ネットプリント https://light.sml-pro.com/
■ 『週刊写真速報』本誌について
本記事の詳細は、『週刊写真速報』2025年10月10日号をご確認ください。
※当リリースでは誌面の表紙画像のみ掲載しております。
本文内容はご購入のうえご覧ください。
週刊写真速報は、写真業界の動向や技術・経営に関する最新情報を専門的に取り扱う老舗業界紙であり、全国の写真関連事業者にとって欠かせない情報源となっています。
ぜひ、ご覧ください。
★各種詳細はこちら
有限会社写真速報社
東京都中央区日本橋橋本町1-6-3 ダイヤモンドマンション803
03-6225-2940
【会社概要】
■株式会社クロスワン
所在地：東京都豊島区千早2-38-16 クロスビル
代表者：代表取締役 品川 あきら
TEL：03-5986-1118
事業内容：ネットプリント・3Dフィギュア制作、民泊運営、買取・リユース、ラグジュアリー資産のブランディング 等
設立：1990年1月
URL：https://www.9631.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ
株式会社クロスワン（デジカメプリント事業部）
TEL：0120-527-377
Email：shop@photo-cross.jp