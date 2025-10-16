2025年10月16日

長瀬産業株式会社

オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社

カイハラ株式会社

NAGASEグループとカイハラ リサイクルインディゴ染料「EnzyBlue」を製品化 デニムブランド「EDWIN」EDWIN KYOTO SANJO店1周年記念モデルに初採用



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之、以下「長瀬産業」）とNAGASEグループのオー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：篠田 篤、以下「ONC」）は、廃棄デニム繊維や古着を原料に開発したリサイクルインディゴ染料「EnzyBlue（エンジ―ブルー）※」を製品化いたしました。この度、デニム素材の生産を手掛けるカイハラ株式会社（本社：広島県福山市、代表取締役社長：貝原 護、以下「カイハラ」）と協業し、国内デニムブランドとして製造から販売までを手掛ける「EDWIN（エドウィン）」のEDWIN KYOTO SANJO 1周年限定モデル（10月17日販売開始）に採用されることが決定しました。リサイクルインディゴ染料を用いた製品化は、今回が初めての事例となります。

※2025年10月7日リリース：

廃繊維から再生したリサイクルインディゴ染料「EnzyBlue（エンジーブルー）」を開発

今回の製品化は、国内で唯一、紡績から整理加工まで一貫してデニム生地を生産できるカイハラとの協業により実現しました。NAGASEグループは、創業以来培ってきた染料事業をバイオ技術で革新し、廃棄デニム繊維や古着から再生インディゴ染料「EnzyBlue」を製造。カイハラはこの染料を活用することで、従来焼却されていた廃繊維に新たな命を吹き込み、付加価値の高い生地開発へとつなげています。今回EDWINの限定モデルに採用されたことで、3社はサステナブルなものづくりの可能性を広げ、アパレル業界における環境負荷低減と循環型社会の実現に向けた一歩を踏み出しました。

EDWIN KYOTO SANJO 1周年限定モデル「EnzyBlue」の使用を証明するタグ

EDWINコメント

環境負荷低減は、アパレルおよびデニム産業に係る企業使命の重要な一つと認識しています。

我々EDWINも、あらゆる製造過程での改善や製品の回収など、様々な角度でこれらの課題に向き合い日々ジーンズを生産している中で、今回のリサイクルインディゴ染料「EnzyBlue」は、従来の化学合成インディゴ染料や廃繊維の課題を解決する新しい技術だと認識し、採用させて頂きました。「EnzyBlue」は、今後のデニム産業における環境面での課題解決や可能性につながっていくと確信しています。

EDWIN特設サイト：https://edwin.co.jp/products/concept_kyotosanjo_1st.html

NAGASEグループおよびカイハラは、今後もアパレル業界における環境負荷低減の実現に向け、廃棄素材の再活用やサステナブルな素材開発といった取り組みを積み重ね、業界全体の循環型ものづくりに貢献してまいります。

長瀬産業概要

・社 名：長瀬産業株式会社

・本社所在地：東京都千代田区

・代表者：代表取締役社長 上島宏之

・事業概要：化学品、合成樹脂、電子材料、化粧品、健康食品等の輸出・輸入及び販売

・URL：https://www.nagase.co.jp

オー・ジー長瀬カラーケミカル概要

・社名：オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社

・本社所在地：大阪市西区

・代表者：代表取締役社長 篠田 篤

・事業概要：染料やケミカルの販売

・URL：https://ognagase.co.jp/

カイハラ概要

・社名：カイハラ株式会社

・本社所在地：広島県福山市

・代表者：代表取締役社長 貝原 護

・事業概要：デニム素材の一貫生産（紡績、染色、織布、整理加工）及び販売

・URL：https://www.kaihara-denim.com/

