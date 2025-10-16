マウザー新製品情報～2025年第3四半期に16,000点以上の新製品の取り扱いを開始

Mouser Electronics, Inc.

新製品投入（New Product Introduction: NPI）の業界リーダー(TM)として、イノベーションを推進するMouser Electronics(https://www.mouser.jp/)（マウザー・エレクトロニクス 本社：米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー）は、正規代理店として新製品や最先端技術をいち早くお届けすることに注力し、お客様の競争力強化や、製品の市場投入までの時間短縮をサポートしています。1,200を超える半導体・電子部品のブランドから、グローバル市場への製品投入のパートナーとして信頼されており、各製造メーカーからの完全なトレーサビリティのある、100％認定済み純正品のみをお客様にお届けしています。

マウザーは、2025年の第2四半期に16,500(https://info.mouser.com/new_products/)点以上の即時出荷可能な新製品の取り扱いを開始し、そのうち11,000点以上が7月に追加されました。

2025年第3四半期に取り扱いを開始した製品一例

・Renesas Electronics RA2T1 64MHz モーター制御マイクロ・コントローラ(https://www.mouser.com/new/renesas/renesas-ra2t1-mcus/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)

マウザーが取り扱うRenesas Electronics(https://www.mouser.com/manufacturer/renesas/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09) のRA2T1マイクロ・コントローラ（MCU）は、ファン、電動工具、家電製品(https://resources.mouser.com/consumer?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)などの単一モーター用途向けに特別に設計されています。Arm(R) Cortex(R)-M23プロセッサをベースとしたこれらのMCUは、3チャネルのサンプル＆ホールド（S&H）機能を備えており、ブラシレスDC（BLDC）モーターの3相電流値を同時に検出することができます。この方式により、逐次測定方式に比べて高い制御精度を実現します。さらに、RA2T1デバイスはモーター制御(https://resources.mouser.com/motor-control?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)用途において重要な安全機能も搭載しています。

・Arduino ABX00143 Nano R4(https://www.mouser.com/new/arduino/arduino-abx00143-nano-r4-eval-board/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)

Arduino(https://www.mouser.com/manufacturer/arduino/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)のNano R4は、メーカー、教育関係者、組込みシステムやIoT(https://resources.mouser.com/iot?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)プロジェクトに取り組むエンジニア向けに設計された、コンパクトで高性能な開発プラットフォームです。本製品は、Arm Cortex-M4プロセッサをベースにした高性能マイクロ・コントローラを搭載し、パフォーマンスの向上、メモリ容量の増加、そしてWi-Fi(R)の統合を実現しています。さらに、USB Type-C(R)コネクタ、内蔵RGB LED、そしてセンサやモジュールとのスムーズな連携を可能にするQwiic I2Cコネクタも備えています。Nano R4ボードは2種類のモデルがあり、ABX00143(https://www.mouser.com/c/?q=782-ABX00143?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)はプロトタイピングを容易にするためのヘッダー付きモデル、ABX00142(https://www.mouser.com/c/?q=782-ABX00142?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)はSMD実装向けのキャスティレーテッド／スルーホールピン仕様となっています。

・Bosch BHI385 スマート プログラマブルAIセンサ(https://www.mouser.com/new/bosch/bosch-bhi385-smart-ai-sensor/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)

Bosch(https://www.mouser.com/manufacturer/bosch/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)のBHI385は、高精度の加速度測定（最大±28g）を実現するインテリジェント慣性計測ユニット（IMU）で、スポーツ、フィットネス、ゲームなどにおける高衝撃イベントの動作解析を正確に行うことができます。本センサは、ジャイロスコープと加速度センサに加え、組み込み型人工知能（AI）(https://resources.mouser.com/artificial-intelligence?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)および統合型32ビットマイクロプロセッサを搭載しています。また、Bosch Sensortecが実績を誇るIMUプラットフォームを基盤とし、柔軟にカスタマイズ可能です。低消費電力かつ高い知能処理能力を備えており、ウェアラブル(https://resources.mouser.com/wearables?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)機器、ヒアラブル(https://resources.mouser.com/hearables?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)機器、エッジ(https://resources.mouser.com/edge-computing?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)AIシステムなどに最適です。

・HARTING har-flexicon(R) EthernetおよびSPE向けコネクタ(https://www.mouser.com/new/harting/harting-har-flexicon-ethernet-spe-connectors/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)

HARTING(https://www.mouser.com/manufacturer/harting/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)のhar-flexiconコネクタは、Ethernetアプリケーション向けに特別に設計・検証されており、高い堅牢性と安定した接続を実現します。本コネクタシリーズは、Single Pair Ethernet（SPE）を含むさまざまなEthernet規格および電力供給オプションに対応しています。SPEは、新しいEthernet通信規格で、Power over Data Line（PoDL）と呼ばれる方式により、1組の線で電力とデータを同時に伝送することが可能です。これにより、データ転送の高速化と配線の簡素化・コスト削減を実現し、産業オートメーション(https://automationresources.mouser.com/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)、エッジコンピューティング(https://resources.mouser.com/edge-computing?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)、自動車ネットワーク(https://resources.mouser.com/connected?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)、産業用IoT(https://resources.mouser.com/iiot?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)、およびスマートビルディング(https://resources.mouser.com/smart-cities?utm_source=BusinessWire&utm_medium=pr&utm_campaign=npi_q3&utm_content=2025-10-09)などの用途に最適です。

