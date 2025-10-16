高齢者向けサプリメントの世界市場調査レポート:競合分析、予測2025-2031
高齢者向けサプリメントとは？──加齢と共に変化する栄養需要への解答
高齢者向けサプリメントとは、主に中高年層を対象に、加齢に伴って低下する身体機能や栄養吸収能力を補完することを目的とした栄養補助製品である。代表的な成分には、カルシウムやビタミンD、オメガ3脂肪酸、プロバイオティクス、抗酸化物質、関節サポート成分（グルコサミンやコンドロイチン）などが含まれ、骨粗鬆症予防、免疫機能維持、脳機能・眼機能の保全、腸内環境の改善など、様々な健康課題に対応する。形状もタブレット、カプセル、パウダー、ドリンクタイプと多岐にわたり、嗜好性や服用しやすさも考慮されている。高齢化が進行する中で、医療費の抑制や「健康寿命の延伸」が社会的課題となっていることから、予防医療やセルフメディケーションの一環として本製品の役割はますます重要になっている。
なぜ今、この市場が成長を続けているのか？──ニーズの多様化と“健康意識”の高まり
高齢者向けサプリメント市場は、グローバルで今後数年間にわたり持続的な成長が見込まれている。LP Informationの調査「グローバル高齢者向けサプリメント市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/537471/health-products-for-the-elderly）によれば、2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）は4.6%で推移し、2031年には235.2億米ドルに達する見込みである。この背景には、世界各国における急速な高齢化、そして高齢者自身の健康意識の高まりがある。特に日本やドイツ、イタリア、韓国といった超高齢社会では、健康維持への投資が「消費」から「生活防衛」へと変わりつつある。また、栄養療法や代替医療との親和性も高く、医療機関やドラッグストアに加え、オンラインチャネルでの購入も一般化しており、消費者との接点が多様化している。さらに「予防医療×ウェルネス」という文脈で、これまでサプリメントに関心の薄かった層からも注目を集めている。
図. 高齢者向けサプリメント世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331865&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331865&id=bodyimage2】
図. 世界の高齢者向けサプリメント市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
業界構造はどうなっているのか？──グローバルブランドと地域プレイヤーの競争共存
当該市場では、Amway、Herbalife Nutrition、Suntory、By-health、Nestle Health Science、USANAなどの多国籍ヘルスケア企業が主導的役割を果たしており、トップ10社で全体売上の約17％を占める。とはいえ、残りの80%以上は中小規模、あるいは地域密着型のブランドが占めており、多様なニッチ市場と地域需要が共存している点がこの業界の特徴である。例えば、アジア市場では漢方や伝統医学との組み合わせ製品が強く、欧州ではオーガニックやヴィーガン対応成分のニーズが高い。また、OEM／ODM企業の存在も不可欠であり、技術力や品質管理体制によってブランドの成否を左右する構造となっている。今後は、科学的エビデンスを備えた製品や、個別化栄養（パーソナライズド・ニュートリション）への対応が、差別化と競争力の鍵となる。
今後の成長ドライバーは？──“健康寿命”と“個別化”が市場を押し上げる
高齢者向けサプリメント市場の拡大を支えるドライバーは複数存在する。第一に、「健康寿命延伸」の国家的目標と社会的意識の高まりがある。高齢者の生活の質（QOL）を維持・改善する手段として、サプリメントは今や一般的な選択肢となりつつある。第二に、技術進化による成分の高度化と、腸内環境・遺伝情報・生活習慣に基づいた「個別対応型サプリメント」の普及が進むことで、より最適な栄養摂取の実現が可能になってきた。第三に、EコマースとSNSマーケティングの普及により、ブランド認知と顧客エンゲージメントの構築が短期間で可能となり、スタートアップ企業にも新規参入の機会が広がっている。今後この業界は、「医療と食品の中間領域」に位置づけられる存在として、保険制度や規制とも密接に連携しながら、より高度で信頼性の高い市場へと進化していくであろう。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Nutritional Supplements
Vitamins and Minerals
Others
用途別セグメント：
Online Sales
Offline Sales
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
