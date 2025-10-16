赤外線ワイヤレス電力伝送市場は、最先端のイノベーションとコードフリーソリューションの需要により、2032年までに114.6億米ドルに急成長する見込み
赤外線ワイヤレス電力伝送市場は、2032年までに114億6,000万米ドルに達し、年平均成長率（CAGR）26.8%で成長すると予測されています。
世界の赤外線ワイヤレス電力伝送市場は、2023年の13億5,210万米ドルから2032年には114億5,720万米ドルへと飛躍的な成長を遂げると見込まれています。2024年から2032年の予測期間中、年平均成長率（CAGR）26.8%で拡大すると見込まれています。この驚異的な成長軌道は、ワイヤレスエネルギー伝送技術の急速な進歩、非接触型電力ソリューションへの需要の高まり、そして民生用電子機器、ヘルスケア、航空宇宙、産業オートメーションなどの業界における導入拡大によって推進されています。
ワイヤレス電力革命の到来
赤外線ビームを集束させて物理的なコネクタなしで電力を供給する赤外線ワイヤレス電力伝送は、従来の充電・電力供給方法に代わる、安全で効率的かつ拡張性の高い方法としてますます注目を集めています。従来のワイヤレス充電は、短距離や位置合わせの問題によって制限されることがしばしばありますが、赤外線ベースの電力伝送は長距離、高効率、そして見通し内での電力供給を可能にするため、幅広い用途に最適です。
IoTエコシステム、スマートホーム統合、インダストリー4.0フレームワークへの世界的な移行により、途切れることのないワイヤレス電力供給ソリューションの需要が大幅に高まっています。特に赤外線技術は、バッテリー交換や物理的なコネクタなしで、センサー、医療機器、自律ロボット、ウェアラブル機器に電力を供給するために必要な精度とエネルギー指向性を提供します。
市場成長を促進する主な要因
IoTとスマートデバイスエコシステム：数十億ものデバイスが相互接続されるようになり、非侵入的でメンテナンスの少ない電力供給システムの需要が急増しています。赤外線ワイヤレス給電は、スマートホーム、スマートシティ、産業オートメーションなど、あらゆる分野の低消費電力デバイスにとって現実的なソリューションを提供します。
ヘルスケアとウェアラブル機器への導入拡大：医療用インプラント、診断センサー、ウェアラブルヘルスモニターには、非侵襲的で信頼性の高い給電ソリューションが求められます。赤外線伝送は、感染リスクや外科手術による電池交換なしに、これらのデバイスを継続的に動作させることを可能にします。
技術革新と研究開発投資：ビームステアリング、光子電力変換器、熱管理における革新により、赤外線伝送システムの安全性と効率性が向上し、商業的に実現可能となり、規制への適合性も向上しています。
クリーンでコードレスなインフラへの関心の高まり：電力の未来は、持続可能でコードレスな環境にあります。赤外線ソリューションは、家庭、職場、公共スペースにおけるクリーンなインフラのためのクリーンエネルギーの代替手段を提供します。
地域展望：アジア太平洋地域と北米が市場を牽引
アジア太平洋地域は、ハイテク製造拠点、研究開発投資、そしてコンシューマーエレクトロニクスと産業オートメーションにおける導入拡大を背景に、2032年までに市場を牽引すると予想されています。中国、日本、韓国は、次世代ワイヤレス給電技術の最前線に立っています。
