³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¡ÖCRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ¡×ÄÌ»»14²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ
¡¡¡Ö¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¡ÖÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¡£¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶È¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Äー¥ê¥º¥à»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡§ÂçÅÄ·ò»Ê °Ê²¼¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡Ë¤¬CRM ¡Ì*£±¡Í¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö2025 CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡Ö·ÑÂ³¾Þ¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6RwOZpQlTko ]
¡¡¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÄÌ»»14²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢º£¸å¤â¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Äó¶¡²ÁÃÍ¤Î¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿¼¤á¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ì*£±¡ÍCRM: Customer Relationship Management¤ÎÎ¬¡£´ë¶È¤¬¸ÜµÒ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯·Ð±Ä¼êË¡¡£
¡¦¼õ¾ÞÆâÍÆ
¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶ÈÉô eSIM¥æ¥Ë¥Ã¥È
¡ÖVOC¡Ì*£²¡Í³èÍÑµÙÌ²¸ÜµÒ³èÀ²½¥â¥Ç¥ë¡×¢ã·ÑÂ³¾Þ¢ä
¡Ì*£²¡ÍVoice Of Customer¤ÎÎ¬¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀÜÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ¤·¸ÜµÒ¡Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤ë°Õ¸«¤äÍ×Ë¾¡£
¡¦¼õ¾ÞÍýÍ³
¡¡¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È³×Ì¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤ë·Ð±ÄÍýÇ°¤ò»ý¤Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â´ûÂ¸CRM´ðÈ×¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¸ÜµÒËþÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï2023Ç¯¤«¤é¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖWorld eSIM¡×¤ò´ûÂ¸CRM´ðÈ×¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤«¤Ä¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò³ÈÄ¥¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÁÛ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¼ãÇ¯ÁØ¤Ë²Ã¤¨¡¢40Âå°Ê¾å¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£´ûÂ¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ÎVOC¤ò³èÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¥Ú¥¤¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤òeSIM¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ëÅª¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ç¼«¸Ê´°·ëÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿»öÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍCRM¶¨µÄ²ñ¼çºÅ¡ÖCRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ¡×¤Ï¡¢¡È¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ·Ð±Ä¡ÊCCRM: Customer Centric Relationship Management¡Ë¡É¤Î ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¡¦´±¸øÄ£¡¦ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¡¢À®²Ì¾õ¶·¤òÉ¾²Á¡¢É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î²áµî¼õ¾ÞÍúÎò
2015¡¦2016¡¦2017¡¦2018¡¦2019¡¦2021¡¦2022¡¦2023¡¦2024Ç¯ÅÙ CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ ·ÑÂ³¾Þ
2013¡¦2014Ç¯ÅÙ CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ
2012Ç¯ÅÙ CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ ÂçÀ±¾Þ
2009Ç¯ÅÙ CRM¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¾Þ
¢£¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¾ðÊóÄÌ¿®»º¶È³×Ì¿¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ç¤¢¤ë"More vision, More success."¤Ë±è¤¤¡¢¤è¤êÀè¸«À¤Î¤¢¤ëÁªÂò¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÀ®¸ù¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢¾ðÊóÄÌ¿®Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ò¼ç¼´¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡¦Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¡¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9416¡Ë
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹COO¡¡ÂçÅÄ·ò»Ê¡Ê¤ª¤ª¤¿¡¡¤±¤ó¤¸¡Ë
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É£¶ÃúÌÜ27ÈÖ30¹æ¿·½É¥¤ー¥¹¥È¥µ¥¤¥É¥¹¥¯¥¨¥¢£¸³¬
¡¦ÀßÎ©Ç¯·î¡§2001Ç¯12·î¡¡¡ÊÁÏ¶È1995Ç¯£¶·î¡Ë
¡¦»ñËÜ¶â¡§2,938,000,000±ß
¡¦¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.vision-net.co.jp/(https://www.vision-net.co.jp/?utm_source=prtimes)
¡¦IR¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡§ https://www.vision-net.co.jp/ir/(https://www.vision-net.co.jp/ir/?utm_source=prtimes)
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±.¥°¥íー¥Ð¥ëWiFi»ö¶È
³¤³°»ö¶È¡¿¹ñÆâ»ö¶È
£².¾ðÊóÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹»ö¶È
¸ÇÄêÄÌ¿®»ö¶È¡¿°ÜÆ°ÂÎÄÌ¿®»ö¶È¡¿¥Ö¥íー¥É¥Ð¥ó¥É»ö¶È¡¿OAµ¡´ïÈÎÇä»ö¶È¡¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
£³.¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¡¦¥Äー¥ê¥º¥à»ö¶È
£´.¤½¤ÎÂ¾