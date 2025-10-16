フェンディ、秋冬シーズンを彩る「フェンディ レオ」を発売！

フェンディ・ジャパン株式会社

Credit_Vito Fernicola

イタリア・ローマ（Rome）を代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクションのランウェイにも登場した、印象的なアニマリエプリント「フェンディ レオ」を発売します。

トレンドでありながらタイムレス。1968年秋冬コレクションのアーカイブからインスピレーションを得た本コレクションは「マスター・オブ・マテリアル」を誇るフェンディが、貴重な素材を自由自在に操るという長きにわたる伝統に結び付くだけでなく、その官能性を際限なく表現しています。

Credit_Vito Fernicola

ラグジュアリーとモダンなエッジが融合したアニマリエプリントは、あらゆるスタイルに合うレアなグラフィックのひとつであると同時に、新たな一面を発見できる大胆な要素としても機能します。ウィメンズでコレクションではフェンディのアイコンバッグ「ピーカブー（Peekaboo）」や「バゲット（Baguette）」をはじめ、レディ・トゥ・ウェアやシューズまで、すべてのカテゴリーに散りばめられています。特に、フェンディの高いクラフツマンシップが光るカーフレザーに施されたアニマリエプリントは、フェンディのDNAに深く根ざした遊び心を再現しつつ、レザー本来の質感を失わないよう滑らかさを追求しています。

コート\1,188,000 税込み価格／Credit_Vito Fernicola

メンズコレクションからは、これからの季節におすすめしたい、温かみのある素材を使用したレディ・トゥ・ウェアやアクセサリーが登場します。

「ピーカブー アイシーユー プチ」\668,800（カーフレザー、H15.5×W20×D11cm）税込み価格「バゲット」\594,000（カーフレザー、H15×W27×D6cm）税込み価格「ミニ バゲット」\385,000（カーフレザー、H13×W20×D5cm）税込み価格ハット\117,700 税込み価格スカーフ\179,300 税込み価格

「フェンディ レオ」コレクションは、フェンディ直営店およびフェンディ公式オンラインストアfendi.com にて販売中です。