【食育】食とスポーツで地域振興を目指す タマノイ酢、セレッソ大阪スポーツクラブとイベントを開催

タマノイ酢（株）（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：播野貴也、以下当社）は、セレッソ大阪スポーツクラブと、2025年10月13日(月)にヨドコウ桜スタジアムにて、「親子で大冒険 スタジアム宝探し＆魔法ドリンク作り」を開催しました。当日は、小学生と保護者7組が参加。スポーツと食育を掛け合わせた体験を通じて、親子で楽しく健康の大切さを学べるイベントになりました。また、参加者には「はちみつ黒酢ダイエット」シリーズの大人気フレーバーである「はちみつ純りんご酢ダイエット」を用いた、子供の成長期にぴったりなドリンクをお楽しみいただきました。

当社は2020年よりセレッソ大阪ヤンマーレディースとスポンサー契約を締結し、共に地域活動の支援に取り組んでおります。

■イベント開催の背景

▲当日の集合写真

当社は健康や美容に役立つお酢のメーカーとして、食やスポーツを通じた地域振興活動を行ってまいりました。 現在、管理栄養士の資格を持った当社社員1名がセレッソ大阪スポーツクラブに出向し、地域の小学校での食育活動や、親子で体験できるイベントなどを定期的に実施しております。本イベントを通して、親子で一緒に「食」について考えるきっかけとなればと考えております。

■当日の様子

当日は、「子どもの成長期に起こるカルシウム不足」をテーマに、当社社員（管理栄養士）による栄養講座の他に魔法ドリンクの作成、スタジアム宝探しを実施しました。親子でハロウィン仮装に身を包み、カルシウム豊富なオリジナルドリンクの作成や、普段は入ることのできないスタジアム内のロッカールームやベンチをめぐる宝探しツアーを行いました。

参加した子どもたちからは、「自分で作ったドリンク美味しかった」「普段見れないところを見ることができて楽しかった」保護者からは「成長期のカルシウム摂取が大切なことがわかった」「宝探しなど、子供が楽しみながら体験できてよかった」というお声を頂きました。

▲ドリンク作りの様子

▲参加者が作成したドリンク

▲使用製品

■管理栄養士のコメント

日頃行なっている食育活動の中で、子どもの成長期に起こるカルシウム不足は大きな課題だと感じており、何かアドバイスはできないかという思いから実施に至りました。カルシウムは丈夫な骨を作る上で欠かせない栄養素です。また、お酢は効率よくカルシウムを摂取するための手助けをしてくれます。そのため、イベント内ではお酢と牛乳を用いてドリンクを作成していただきました。また、今回使用したはちみつ純りんご酢ダイエット濃縮タイプは、牛乳以外にも水や炭酸水など、自分好みに調整することが可能です。

本イベントを通して、多くの方に成長期の食事の大切さを知っていただければと思います。

■会社概要

▲タマノイ酢株式会社 管理栄養士 南野 結芽

社名：タマノイ酢株式会社

所在地：〒590-0940 大阪府堺市堺区車之町西1-1-32

代表取締役社長：播野 貴也

創業：1907年（明治40年）6月

事業内容：醸造酢、粉末酢、各種調味料、レトルト食品および

菓子・健康飲料の製造販売、酒類の販売

URL：https://www.tamanoi.co.jp/