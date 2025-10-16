Hmcomm株式会社



　当社は、2025年10月15日開催の取締役会において、株式会社バニヤンズ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：稲村 直樹、以下「バニヤンズ」という。）との間で、将来的な業務提携の可能性について協議、検討を進めることを決議いたしましたので、お知らせいたします。これに伴い、本日付で、バニヤンズと、業務提携に向けた協議・検討に関する覚書を締結いたしましたので、合わせてお知らせいたします。




１．検討の理由


　当社は「音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」という経営理念のもと、AIソリューション事業およびAIプロダクト事業を推進しております。この度、当社の持つ知識、技術、ノウハウと、バニヤンズの持つそれぞれの強みを活かし、将来的な業務提携の可能性を探ることを目的として、協業を開始することといたしました 。




２．業務提携の内容


　今後、業務提携に向けて以下の取り組みを段階的に推進してまいります。




　（１）将来的な業務提携の具体的内容についての協議


　両社の知識、技術、ノウハウ等を活用したシナジー創出の可能性を検討してまいります。




３．相手先の概要


[表: https://prtimes.jp/data/corp/33941/table/152_1_7acead7a741414f4e23fcb4536728706.jpg?v=202510161258 ]


４．今後の日程


　2025年10月15日に両社間で覚書を締結いたしました。今後、業務提携の具体的内容について、協議を重ねてまいります 。業務提携を行う場合には、改めて正式契約を締結する予定です 。




■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について


代表取締役社長CEO　三本 幸司


URL　　　https://hmcom.co.jp


設立日　　2012年7月24日


所在地　　東京都港区芝大門2-11-1　富士ビル２階


事業内容　人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供




