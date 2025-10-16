Hmcomm株式会社

当社は、2025年10月15日開催の取締役会において、株式会社バニヤンズ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：稲村 直樹、以下「バニヤンズ」という。）との間で、将来的な業務提携の可能性について協議、検討を進めることを決議いたしましたので、お知らせいたします。これに伴い、本日付で、バニヤンズと、業務提携に向けた協議・検討に関する覚書を締結いたしましたので、合わせてお知らせいたします。

１．検討の理由

当社は「音から価値を創出し、革新的サービスを提供することにより社会に貢献する」という経営理念のもと、AIソリューション事業およびAIプロダクト事業を推進しております。この度、当社の持つ知識、技術、ノウハウと、バニヤンズの持つそれぞれの強みを活かし、将来的な業務提携の可能性を探ることを目的として、協業を開始することといたしました 。

２．業務提携の内容

今後、業務提携に向けて以下の取り組みを段階的に推進してまいります。

（１）将来的な業務提携の具体的内容についての協議

両社の知識、技術、ノウハウ等を活用したシナジー創出の可能性を検討してまいります。

３．相手先の概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33941/table/152_1_7acead7a741414f4e23fcb4536728706.jpg?v=202510161258 ]



４．今後の日程

2025年10月15日に両社間で覚書を締結いたしました。今後、業務提携の具体的内容について、協議を重ねてまいります 。業務提携を行う場合には、改めて正式契約を締結する予定です 。

■Ｈｍｃｏｍｍ株式会社について

代表取締役社長CEO 三本 幸司

URL https://hmcom.co.jp

設立日 2012年7月24日

所在地 東京都港区芝大門2-11-1 富士ビル２階

事業内容 人工知能（AI）音声処理技術を基盤とした要素技術の研究/開発およびソリューション/サービスの提供

<本リリースに関するお問合せ>

報道関係者様：Ｈｍｃｏｍｍ株式会社 IR担当 hm_ir@hmcom.co.jp

TEL：03-6550-9830 FAX：03-6550-9831