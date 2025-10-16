世界的庭園デザイナー石原和幸氏と共にYUIE加入店アイ・シー・ジー様の25周年記念特別講演にて

株式会社LIXIL住宅研究所

講演会場

株式会社LIXIL住宅研究所（東京都品川区、代表取締役：加嶋 伸彦）は、当社の推進する「YUIE PROJECT」の加入法人である株式会社アイ・シー・ジー様（千葉県浦安市、代表取締役：廣瀬 直樹）が、業務提携先の石原和幸デザイン研究所と開催した25周年記念特別講演（2025年10月8日開催）において、自然と調和する新しい住まい「YUIE BOTANICAL」の魅力や「ボタニカル空間」について講演しました。

左から、LIXIL住宅研究所 川口智子、石原和幸氏、icg 廣瀬直樹氏

YUIE加入法人である株式会社アイ・シー・ジー（icg）様は、「Lifestyle Composite ― 自然の癒し、趣味、遊び、仕事。暮らしの可能性を広げる家づくり ―」を理念を掲げ、今回、創業25周年を記念して株式会社石原和幸デザイン研究所と業務提携しました。この理念は当社が提案するYUIE PROJECTのBOTANICALシリーズの方向性とも響き合うことから、今回のイベントを応援、協力させていただきました。

当日は、当社からYUIE PROJECTのグループリーダーで一級建築士の川口智子が登壇し、YUIE PROJECTの中でも、特に植物を愛する人に向けたシリーズ「YUIE BOTANICAL」について講演しました。講演では、多様化する現代の暮らしの理想に対し、規格住宅でありながらこだわりを実現するYUIEの考え方や、多様化する暮らしの一つとして考えた植物との暮らしを実現する「YUIE BOTANICAL」を紹介しました。

LIXIL住宅研究所は、引き続き、多様化する理想の暮らしを実現するため、こだわりを実現するYUIE PROJECTを推進していきます。今後は、新たなニッチターゲットに対する商品シリーズを強化し、LIXIL製品の総合力を活かしたトータルコーディネートで、お客様の理想の暮らしの実現をサポートしていきます。

■YUIE PROJECTについて

「YUIE PROJECT」は、LIXILの「100年以上の歴史」を持つブランド展開と研究開発の実績、LIXIL住宅研究所の「40年間の工務店支援」「20万棟の戸建住宅」の提供で積み重ねてきた信頼と実績をもとに創り上げた「マルチブランド戦略」向けの住宅商品を工務店に提供する事業です。

【YUIE PROJECT】：https://www.yuieproject.jp/

■YUIE BOTANICALについて

「YUIE」は、自分の時間・空間を大切するユーザーからの要望を取り入れ、住まいのプロである当社とLIXILが、多様化する暮らし方に合わせて考えた規格住宅です。

「YUIE BOTANICAL」は、普段の生活と植物の居場所をつなげ、”室内外をつなぐ、植物との調和空間”をテーマに、植物をメインとする居場所を造る空間提案、植物を眺めながら至福のバスタイムを過ごせる空間、植物の手入れをしやすくする空間提案など、植物と過ごす理想の暮らしの実現するために住まいとして提案する規格型住宅です。なお、「YUIE PROJECT」では「YUIE BOTANICAL」を皮切りにシリーズ展開を予定しています。

【YUIE商品シリーズ】：https://www.yuieproject.jp/product/

【YUIE専用お問い合わせ窓口】：https://www.lixil-jk.co.jp/contact-yuie/

◆当社概要

・会社名：株式会社LIXIL住宅研究所

・代表者：代表取締役社長 加嶋 伸彦

・本社所在地：〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1

・URL：【株式会社LIXIL住宅研究所】 https://www.lixil-jk.co.jp/

・事業内容：

住宅及びビル建材・設備機器の製造販売・住宅フランチャイズチェーンの運営など、総合的な住生活関連事業を展開するLIXILの一員です。 住宅フランチャイズチェーン事業の運営を担う企業として、アイフルホーム、フィアスホーム、GLホームの3ブランドを展開し、国内最大級の住宅フランチャイズチェーン事業を展開しています。

■YUIE加入店：株式会社アイ・シー・ジー（icg）について

株式会社アイ・シー・ジー（icg）は、千葉県浦安市に本社を構える「デザイン住宅・住環境設計」の企業です。「自由な発想で思い描く、理想の住まいを実現するデザイン住宅」を提供しており、「自然にくるまれた家づくり」「Lifestyle Composite」（自然の癒し、趣味、遊び、仕事。暮らしの可能性を広げる家づくり）という新しい家づくりを提案しています。

■庭園デザイナー 石原和幸氏について

1958年長崎県生まれ。国際ガーデンショーの最高峰である「英国チェルシーフラワーショー」で、苔を使った独自の庭で高く評価され、これまでに合計13個のゴールドメダルを獲得しています。2025年の大会では「RHSチェルシーガーデンオブザイヤー」を受賞し、来場者投票による「RHSピープルズチョイスベストショーガーデン」も受賞。国内外で、個人・企業問わずデザイン性の高いガーデンや壁面緑化のランドスケープデザイン・施工と総合プロデュースを手がけ、施工実績は個人邸を含め1万件に上ります。