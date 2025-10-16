¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡ÖENRAI¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎLive2D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±ß¡×¡¦3D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±í¡×¤òÌµ½þÄó¶¡¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼ÅÄÌÐ¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡×¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡ÖENRAI¡Êhttps://enraise.net/(https://enraise.net/)¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖENRAI¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëLive2D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±ß¡Ê¤¨¤ó¤é¤¤ ¤Þ¤É¤«¡Ë¡×¤È3D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±í¡Ê¤¨¤ó¤é¤¤ ¤Ä¤Ð¤á¡Ë¡×¤ò¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¼°¤Ç¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Live2D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±ß¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://enraise.net/work-detail/cmgiq36n60000ic04ucqj19eg
3D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±í¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://enraise.net/work-detail/cmgiq741h0000l704eveodls0
¡¦¡ÖENRAI¡× ¤È¤Ï
¡ÖENRAI¡Ê¤¨¤ó¤é¤¤¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ó¤È¡Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥²ー¥à³«È¯¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¼¹É®¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ë¤äºîÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤äÀ©ºî»ÑÀª¤Þ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¼´¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ä¸òÎ®¤Ë·Ò¤¬¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖENRAI¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://enraise.net/
¡ÖENRAI¡×¸ø¼°X¡§https://x.com/enrai_jp
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ºòº£¡¢VTuber³èÆ°¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºî¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁÏºî³èÆ°¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¼«ºî¤¹¤ë¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ÈËÄÂç¤Ê»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢³°Ãí¤¹¤ë¤Ë¤â¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖENRAI¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»ý¤ÄºÍÇ½¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÁÏºî¤Îµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ëÄó¶¡¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³§ÍÍ¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡¢¤½¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Live2D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±ß¡×
Live2D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±ß¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://enraise.net/work-detail/cmgiq36n60000ic04ucqj19eg
- ÆÃÄ§¡§ É½¾ðË¤«¤ËÆ°¤¯2D¥â¥Ç¥ë¡£ÇÛ¿®³èÆ°¤äÆ°²èÀ©ºî¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
- ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§
¡¦MOC3
¡¡¢¨nizimaLIVEÀßÄê¥Çー¥¿¡¢VTubeStudioÀßÄê¥Çー¥¿¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢É½¾ðº¹Ê¬¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à
3D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±í¡×
3D¥â¥Ç¥ë¡Ö±óÍë±í¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§
https://enraise.net/work-detail/cmgiq741h0000l704eveodls0
- ÆÃÄ§¡§ ÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤äÆ°¤¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë3D¥â¥Ç¥ë¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î³èÆ°¤ä¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤â³èÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¡§
¡¦VRM¥â¥Ç¥ë¥Çー¥¿(.vrm)
¡¦VRChat¥â¥Ç¥ë¥Çー¥¿(.unitypackage)
¡¡¢¨³Æ¼ï¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¢FBX¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò´Þ¤à
¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿ÍÌä¤ï¤º¡¢¾¦ÍÑ¡¦Èó¾¦ÍÑ¤òÌä¤ï¤º¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î²þÊÑ¤â¼«Í³¤Ç¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ä³èÆ°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥â¥Ç¥ë¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¡ÖENRAI¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¥é¥¤¥»¥ó¥¹µ¬Ìó¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://booklista.notion.site/enrai-character-license#1c1e172ebc4b8017a662f089c2669e17
¡¦À½ºî¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
[´ë²è¡¦´Æ½¤]
ENRAI±¿±Ä»öÌ³¶É
¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¡Ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ó¤È¡Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£ÁÏ¤ë¿Í¡¦Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥â¥Ç¥ëÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡ÖENRAI¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ENRAI¡§https://enraise.net/creators/enrai_official
[3D¥â¥Ç¥ëÀ©ºî]
¥è¥Î¥¤VR¡ÊÀ©ºî¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢3D¥â¥Ç¥éー¡£
VR¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢VR¸þ¤±¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ENRAI¡§https://enraise.net/creators/cm5os14dk0006fit3tk1kk8vp
X¡§https://x.com/yonoiVR
¥ò¥¿¤¤Á¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー¡Ê´Æ½¤¡Ë
¹çÆ±²ñ¼ÒNIN¤Î±¿±Ä¤¹¤ë3D¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥Ð¥¿ー¤ÎÀ©ºî´Æ½¤¥µー¥Ó¥¹¡£
MV¡ØAdo¡¿¥¦¥¿¥«¥¿¥é¥é¥Ð¥¤¡Ù¤Ê¤É¡¢Unity¤ò³èÍÑ¤·¤¿±é½Ð¤ä¼ÂÁõ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ò¥¿¤¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢VRChat¡¦VTuber¸þ¤±¥â¥Ç¥ëÀ©ºî¤Ç¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¤ë¥¯¥í¥¤¥Ë¥ã¥ó¡Ê¹õÇÍÎÉÊÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿Ø¤Ë¤è¤ë·ø¼Â¤ÇÃúÇ«¤Ê¥Áー¥àÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ninworks.com/
ENRAI¡§https://enraise.net/creators/cm6khp1hz0001b27eceqa9o1h
[Live2DÀ©ºî]
WAYA
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー/Live2D¥â¥Ç¥é―/±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£
VTuber¸þ¤±¥¢¥Ð¥¿ーÀ©ºî¤Î¤Û¤«¡¢MV¤ä¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Live2D¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ENRAI¡§https://enraise.net/creators/WAYA
X¡§https://x.com/wayadabesa
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥Æ¥Ã¥¯¡ÊÃÎÅª¹¥´ñ¿´¡ß´¶Æ°ÂÎ¸³¡Ë¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡ÖENRAI¡×¤ä¿ä¤·³è¥¢¥×¥êOshibana¡¢¥·¥çー¥È¥Þ¥ó¥¬ÁÏºî»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖYOMcoma¡×¤Ê¤É¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï»ö¶È¤ò´ð´´»ö¶È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ÎÁí¹çÅª¤Ê±¿±Ä¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹¤²¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.booklista.co.jp
¢¨¡ÖENRAI¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥Ã¥¯¥ê¥¹¥¿¡¡¿·µ¬»ö¶È³«È¯¼¼¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¡ÃæÃ«Í´ÂÀ
nbo@booklista.co.jp