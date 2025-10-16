株式会社フォーライフシステム

株式会社フォーライフシステム（本社：大阪市中央区、代表取締役：鈴木 勇一）が提供する振込代行サービス「Web-Furi.Com（ウェブフリコム）」は、導入企業数が9,000社を突破したことをお知らせいたします。

請求書支払いや外注費、給与などの振込業務をクラウド上で一括管理・実行できる本サービスは、業務効率化と社内管理体制の強化を同時に実現する業務支援ツールとして、全国の中小企業に広く支持されています。

■「Web-Furi.Com（ウェブフリコム）」について(https://pr.web-furi.com/)

「Web-Furi.Com（ウェブフリコム）」は、インターネットを利用した法人向けの振込代行サービスです。振込データの作成から承認、実行までをオンラインで完結できるため、経理担当者の業務負担を軽減し、ヒューマンエラーの防止にも貢献します。CSVファイルによる一括アップロードや、企業ごとの承認ステップのカスタマイズ機能も備えており、柔軟な運用が可能です。

2002年のサービス提供開始以来、業種・規模を問わず、製造業・IT・医療・建設・教育など幅広い業界で導入が進み、北海道から沖縄まで全国の企業に利用されています。2025年9月にはユーザー企業の皆さまにご支援・ご愛顧いただき、このたび導入企業数が9,000社を突破しました。

ご利用企業様からは、「月末の振込作業に2～3時間かかっていたのが数十分に短縮された」「承認フローが明確になり、社内の管理体制強化にもつながった」「銀行に行く必要がなくなり、テレワークにも対応できた」といった声をいただいております。

今後は、より安全で効率的な業務環境の提供を目指し、API連携による他システムとの統合や、電話・メール・チャットによるサポート体制の強化に努めてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社フォーライフシステム

代表者：代表取締役 鈴木 勇一

所在地：〒541-0052 大阪市中央区安土町1丁目6番14号 朝日生命辰野ビル8F

設立：1997年10月

事業内容：振込代行サービス業務・集金代行サービス業務

URL：https://www.forlife-system.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社フォーライフシステム 担当：Web-Furi.Com事務局

TEL：03-6712-1098

Email：info@forlife-system.com