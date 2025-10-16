プリンセス・クルーズ、2027年日本発着クルーズ2コース予約で50,000ポイントの楽天ポイントをボーナス進呈「楽天ポイントボーナスキャンペーン」を10月16日（木）より実施

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)では、10月16日（木）よりプリンセス・クルーズ ウェブサイトからのご予約で、楽天ポイントが貯まるキャンペーンを開始します。キャンペーン期間中にプリンセス・クルーズのウェブサイトにて、2027年日本発着クルーズ2コースをプリンセス・プラスおよびプリンセス・プレミアの料金プランでご予約いただくと、通常100円（税込）につき1ポイントの楽天ポイント進呈に加え、50,000ポイントの楽天ポイントをボーナス進呈します。キャンペーンの詳細は「楽天ポイントボーナスキャンペーン(https://www.princesscruises.jp/portal/campaign/rakuten_point)」ページをご確認ください。

＜キャンペーン概要＞

キャンペーン期間： 2025年10月16日（木）～ 2025年11月5日（水）

特典内容：キャンペーン期間中に対象の2コースをプリンセス・プラスおよびプリンセス・プレミアの料金プランでご予約いただくと、通常100円（税込）につき1ポイントに加えて50,000ポイントの楽天ポイントをボーナス進呈

対象コース：2027年日本発着クルーズ

対象料金プラン：プリンセス・プラス、プリンセス・プレミア

対象客室：全客室カテゴリー

ご予約方法：プリンセス・クルーズ予約デスク限定（ウェブサイト）

※本キャンペーンは、キャンペーン登録が必須となります。詳細は「楽天ポイントボーナスキャンペーン(https://www.princesscruises.jp/portal/campaign/rakuten_point)」ページをご確認ください。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーで「メガ客船部門第1位に選出された、次世の客船「サン・プリンセス」は、「スフィア・クラス」の画期的なプラットフォームを導入しており、2025年秋には姉妹船の「スター・プリンセス」が就航。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。