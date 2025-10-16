有名ご当地パンから知られざるご当地パンまで 安くておいしい袋パン500以上がこの一冊に！ イカロスMOOK『ご当地パン大集合』刊行
インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、イカロスMOOK『ご当地パン大集合』を2025年10月16日に発売いたしました。
■地域で愛される「ご当地パン」500個以上紹介
安くて手軽で美味しく、日本全国で愛されているパン。なかでも、地元でしか見かけない「ご当地パン」は、個性豊かで思わず手に取りたくなる存在。ブームによって全国的に知られるようになったものもありますが、まだまだ知られていないご当地パンも多数。本書では、そんな知られざる逸品も含め、500個以上を一挙に紹介します。
■大人気パンの“原寸大”写真も掲載！
巻頭では、大人気ご当地パンの原寸大写真を掲載。サイズや重さも記載しており、その意外なサイズ感に驚くこと間違いなし。また、購入できる店舗情報や公式サイトをアイコンとQRコードで紹介しているので、気になったパンについてすぐに調べることができます。そのほか盛岡の「福田パン」、「サンドイッチハウスメルヘン」、「ランチパック」の特集など、パン好きだけでなく誰でも楽しく読むことができる一冊となっております。
■本書は以下のような方におすすめです
- パンが好きな方
- ご当地グルメが好きな方
- 旅が好きな方
■紙面イメージ
北海道から沖縄まで、大人気ご当地パンの原寸大写真を大公開
各店の人気パンをカラーで紹介。購入できる場所もひと目で分かります
■本書の構成
おいしい！ 楽しい！ ご当地パンの魅力
迫力満点！ 人気パン原寸大図鑑10選
エリア別ご当地パン図鑑 北海道／東北／関東・甲信越／北陸・東海／近畿／中国・四国／九州・沖縄
岩手県盛岡発 人気のコッペパン専門店福田パンの魅力に迫る！
福島発 郡山市でクリームボックス食べくらべ
長野発 県民が愛してやまない牛乳パン食べくらべ
サンドイッチハウス メルヘンの気になるメニューを一挙見せます！
高知発 ぼうしパン食べくらべ
ご当地パンなるほどコラム
「ご当地ランチパック」のヒミツに迫る
大手製パン会社の“エリア限定”パン
道の駅の達人「拝啓、道の駅から」が選ぶ道の駅の激旨パン10選
■書誌情報
書名：ご当地パン大集合
発売日：2025年10月16日（木）
仕様：A4変型／112ページ
定価：1980円（本体1800円＋税10％）
ISBN：978-4-8022-1660-9
◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10143770.html
【イカロス出版株式会社】
【本件に関するお問合せ先】
イカロス出版株式会社
contact@ikaros.jp