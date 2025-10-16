深い縁で結ばれる鉄道と八百万の神さま。鉄道に乗って日本各地に宿る神さま175か所を巡礼する『鉄道とご縁の神さま巡礼』を発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、鉄道に乗って日本各地に宿る神さま175か所を巡礼する、笹田昌宏著『鉄道とご縁の神さま巡礼』を2025年10月16日に発売いたしました。

■鉄道に宿る“神さま”を訪ねて、全国175か所を巡礼

日本には八百万の神が息づき、鉄道の車両や駅にもその存在は宿っています。参詣鉄道の創設や安全祈願の祀り、ドクターイエロー車内に掲げられたお札など、神さまと鉄道とは、かくも深いご縁で結ばれているのです。本書では、日本全国の鉄道と縁の深い神さまを訪ね歩き、175か所を巡礼します。鉄道に乗って、意外なところに宿る意外な神さまたちに会いに出かけましょう。

■14のテーマから、鉄道に宿る神さまを巡礼します

鉄道の敷地内におられる神さま、特別なご利益をもたらしていただける神さま、線路際の神さまなど、神さまは鉄道の至るところに宿っています。本書は14のテーマで神さまと鉄道の関わりをひも解きます。だれもが知っている神さまも、知られざる鉄道との関わりがあることも少なくありません。鉄道に乗って神さまを感じる、新しい鉄道の旅をお楽しみください。

■本書は以下のような方におすすめです- 鉄道で旅するのが好きな方- 神社仏閣めぐりやご朱印あつめが好きな方- 歴史をめぐる旅が好きな方- ニッポンを感じたい方

■紙面イメージ駅構内にも神社があることも。ぜひ巡礼したい

だれもが知る出雲大社も鉄道とはご縁があります

■本書の構成

1 鉄道の敷地内の「神」を巡礼する／2 鉄道と深い縁の「神」を巡礼する／3 鉄道が目指した「神」を巡礼する／4 特別な御利益の「神」を巡礼する／5 観光列車に乗って「神」を巡礼する／6 絶景列車に乗って「神」を巡礼する／7 路面電車に乗って「神」を巡礼する／8 ローカル列車に乗って「神」を巡礼する／9 線路際の「神」を巡礼する／10 駅チカの「神」を巡礼する／11 廃線跡をたどって「神」を巡礼する／12 もはや「神」の駅を巡礼する／13 名前が「神」の駅を巡礼する／14 レール製「鳥居型駅名標」を巡礼する

■著者プロフィール

笹田昌宏（ささだまさひろ）

1971 年大阪府生まれ。医師、作家。第10 回旅のノンフィクション大賞、第１回びわ湖チャレンジ大賞受賞。2025年より群馬県中之条町の観光大使を務める。著書に「全国トロッコ列車」（岸由一郎共著）/「英国保存鉄道」/「『ボロ貨車』博物館、出発進行！」/「あの電車を救え！親友・岸由一郎とともに」（JTBパブリッシング）/「ダルマ駅へ行こう！」（小学館）/「学ぼう、遊ぼうおやこ鉄っ！」/「フツ―じゃない！普通列車こだわり旅」/「国鉄＆JR 保存車大全」/「廃駅。」/「国鉄＆JR 保存車大全2015 -2016」/「車掌車」/「保存車大全コンプリート」/「日本の保存車100 感動編」/「幽霊列車」/「走れ、トロッコ！輝け！錆レール」/「日本の廃駅＆保存駅136感動編」/「ランプ小屋の魔力」/「鉄道『裏』巡礼」/「鉄道『謎』巡礼」/「鉄道『幻』巡礼」（イカロス出版）/「『パパ鉄』バイブル～大満足の全国鉄道スポット55」（講談社）/「よみがえる鉄道文化財」（交通新聞社）/「廃駅ミュージアム」（実業之日本社）がある。

■書誌情報

書名：鉄道とご縁の神さま巡礼

著者：笹田昌宏

発売日：2025年10月16日（木）

仕様：A5判／180 ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1668-5

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10144249.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/(https://www.impressholdings.com/)

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：佐藤信博

contact@ikaros.jp